丹妮婊姐「動漫風婚紗」曝光！吐婚後最大改變：再也沒有戀愛腦
網紅丹妮婊姐直率敢言，犀利風格頗受網友喜愛，她和美國男友「黑豹」經歷4年遠距離，終於在今年（2024）登記結婚，昨（23）日她曬出婚紗照，只見她和老公擺出各種動漫pose，原來黑豹是動漫迷，丹妮婊姐只好配合，而許多粉絲看到她結婚都被鼓舞，丹妮婊姐過去情路不順，她也得到結論，「我能從渣男大學畢業的關鍵就是，再也沒有戀愛腦！」
記者李欣容／台北報導
丹妮婊姐曝光婚紗照，只見她穿著深藍色禮服，胸前還有大蝴蝶結，和老公一起比出各種動漫姿勢，相當幽默可愛，丹妮婊姐說，「黑豹身為日本動漫宅氣沖天的美國人，最後一套婚紗只好配合他，你們自己看猜不猜的出動漫順序哈哈哈哈哈！ 都猜得出的話那你也宅氣沖天哈哈哈。」
過去她的情路不順，也時常在頻道和直播中公開點名幾個星座的男生特別渣，敢言風格讓不少女粉死忠追隨，而如今丹妮婊姐步入婚姻，許多粉絲都被她鼓舞到，丹妮婊姐說，「身為妮妮月老，我長年關心各位幸福，我覺得我能成功從渣男大學畢業的關鍵因素就是我真的徹底再也沒有戀愛腦，And我在大自然跟愛情面前都非常謙卑。」
她也分析一路走來的狀況，「戀愛腦的女生真的死性不改，然後每一次都必死無疑，再來是，有些女生很莫名的在戀愛時有夠唱秋，這種唱秋要舉例的話，類似是，我不想去google上班啊太累了啦我不喜歡，google也沒有要聘你啊！這種的也是必死無疑，無一例外哈哈哈哈，以上肺腑之言獻給想要獲得幸福的人，我不是愛情專家，只是受夠渣男大學而已。」