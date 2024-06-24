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權值股賣壓沉重、拖累近8成跌點　台股午盤跌311點、失守5日線

▲今（24）日台北股市拉回震盪，午盤下跌311.73點或1.34%，來到22941.66點，失守5日線。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（24）日台北股市拉回震盪，午盤下跌311.73點或1.34%，來到22941.66點，失守5日線。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

受到輝達、蘋果、台積電-ADR上週五股價拉回影響，今（24）日台北股市拉回震盪，盤中受到台積電、鴻海等電子權值股跟著熄火的拖累，最低來到22858.18點，摜破22900點關卡，午盤則是下跌311.73點或1.34%，來到22941.66點，失守5日線，並跌破23000點大關。

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大盤震盪拉回，中小型股也難逃賣壓，櫃買指數開在盤上，不過隨後跳水翻黑，最低一度來到268.65點，午盤下跌1.59點或0.59%，來到269.17點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、建漢、光洋科、鴻海、友達；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、群創、廣達、聯發科。

大盤主要壓力重心在於權值股，台積電開低走低，最低來到942元，午盤則是下跌23元或2.37%、來到947元，拖累大盤指數就有184點；鴻海下跌5.5元或2.59%、來到206.5元，拖累大盤指數就有21點；聯發科賣壓最重，下跌80元或5.37%，來到1410元，拖累大盤指數就有38點，三檔權值股加起來就拖累大盤243點，超過一半的跌點都是他們貢獻的。

也因此大型電子權值股也同步走低，聯強逼近跌停，瑞昱、廣達下跌逾3%，宏達電、正崴、南亞科、威盛等等下跌逾2%。

AI概念股也同樣拉回表現，嘉澤、信驊下跌逾5%，M31、創意下跌逾3%，緯創、智原、精誠等等下跌逾2%。

不過還是有電子股逆勢走強，就是封測跟被動元件，封測股裡，華東亮燈漲停來到22.75元，京元電子上漲逾6%，雍智、典範上漲逾3%-5%；被動元件股裡，天揚亮燈漲停來到14.55元，天二科技上漲逾7%，華容、九豪、信昌電漲逾5%，臺慶科上漲逾4%。

非電族群也有表現，營建股類股指數午盤上漲逾1%，新建上漲逾5%，愛山林上漲逾4%，京城、遠雄上漲逾3%，力麒、興富發、龍邦、宏璟、龍巖、聯上發等等上漲逾2%。

此外，生技展7月底開跑，不少個股現在就開始發動，睿生光電亮燈漲停來到84.9元，泰福-KY逼近漲停，醣聯、科懋上漲逾6%，濟生上漲逾5%。

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