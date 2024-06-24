權值股賣壓沉重、拖累近8成跌點　台股午盤跌311點、失守5日線

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤主要壓力重心在於權值股，台積電開低走低，最低來到942元，午盤則是下跌23元或2.37%、來到947元，拖累大盤指數就有184點；鴻海下跌5.5元或2.59%、來到206.5元，拖累大盤指數就有21點；聯發科賣壓最重，下跌80元或5.37%，來到1410元，拖累大盤指數就有38點，三檔權值股加起來就拖累大盤243點，超過一半的跌點都是他們貢獻的。
也因此大型電子權值股也同步走低，聯強逼近跌停，瑞昱、廣達下跌逾3%，宏達電、正崴、南亞科、威盛等等下跌逾2%。
AI概念股也同樣拉回表現，嘉澤、信驊下跌逾5%，M31、創意下跌逾3%，緯創、智原、精誠等等下跌逾2%。
不過還是有電子股逆勢走強，就是封測跟被動元件，封測股裡，華東亮燈漲停來到22.75元，京元電子上漲逾6%，雍智、典範上漲逾3%-5%；被動元件股裡，天揚亮燈漲停來到14.55元，天二科技上漲逾7%，華容、九豪、信昌電漲逾5%，臺慶科上漲逾4%。
非電族群也有表現，營建股類股指數午盤上漲逾1%，新建上漲逾5%，愛山林上漲逾4%，京城、遠雄上漲逾3%，力麒、興富發、龍邦、宏璟、龍巖、聯上發等等上漲逾2%。
此外，生技展7月底開跑，不少個股現在就開始發動，睿生光電亮燈漲停來到84.9元，泰福-KY逼近漲停，醣聯、科懋上漲逾6%，濟生上漲逾5%。