上半年7人獲補助！泰國外籍遊客傷亡援助計劃 延長至今年底
泰國政府今年設置「外國旅客傷亡援助計畫（Assistance Scheme for ForeignTourist Injury and Casualty）」，觀光暨體育部獲准動用5000萬泰銖（約新台幣4400萬元）的政府緊急基金，用在旅客遭受意外或是天災時的補償措施。今年前五個月共有50個人申請，並有7人獲得補助，政府預計將此計畫推廣至今年底。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，計畫協助對象是以觀光為目的進入泰國的外國旅客，當旅客在泰國旅遊期間遭逢意外事故、犯罪事項和天災可以申請補償，但不包含因遊客本人粗心大意、意圖犯罪或刻意涉險時而發生的人為意外。
根據計畫，旅客死亡最高可獲100萬泰銖賠償；若旅客有身體上的永久傷害例如失去視力或永久殘障，將獲得30萬泰銖賠償；旅客受傷治療的醫藥費補助最高可達50萬泰銖。目前有7人獲得補助，動用公帑為390萬泰銖（約新台幣343萬元）。
這項計畫執行時間從今年1月1日至8月31日止，觀光暨體育部長伸薩（Sermsak Pongpanit）日前揭露，今年1月到5月有50人申請補償，經過計劃委員會審查後，共有7人核准獲得補償，其中4人死亡、3人受傷。
泰國去年底出現曼谷百貨公司重大槍擊案造成數名外國遊客死亡，以及多起遊客受傷事件，泰國政府深怕影響外國遊客赴泰旅遊意願，泰國內閣因此核准觀光暨體育部提出的「外國旅客傷亡援助計畫」，原本8月底將到期，不過內閣現在有計劃將全案申請期限延至今年底。