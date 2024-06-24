要求跳16蹲惹議！陳晨威領MVP「1舉動暖救援」 樂天MC沐妍噴淚了
樂天桃猿隊專屬MC沐妍（鄒沐妍）日前在賽後頒發MVP時，要求球員陳晨威跳16蹲，頓時引發爭議，部分網友質疑她沒有考慮到球員剛比賽完的身體狀況，因此讓她陷入自我懷疑，對此，陳晨威也直接以行動為她解圍，讓沐妍感動直呼：「我真的要噴淚了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
陳晨威昨（23）日再度拿下單場MVP，領取獎座時，為了讓沐妍有台階下，當場做起16蹲，接著拿過沐妍的麥克風表示，「不好意思啊，我身體很好，沒有痠痛，不要再罵她了」，並拍了拍她的肩膀，用韓語「沒關係」為她打氣，暖男行徑讓沐妍感動到不行，對對方充滿感謝：「他昨天告訴我，他如果得MVP他會幫我說話，今天擊出超前分的時候，我真的要噴淚了」。
沐妍透露自己在準備訪問時，緊張到雙手直發抖：「然後史上最暖的畫面就出現了！！希望你能夠繼續轟轟轟盜盜盜，帶我們拿下每一場勝利，一起拿下總冠軍！」面對網路上的批評聲浪，她也坦言會虛心接受，向大眾道歉，她還有很多地方需要學習，包括拿捏分寸、面對事情的抗壓性。
沐妍表示她還在不斷調整主持方式：「雖然還是有說錯語言的小失誤，但我希望一切都還是能夠滿足各位享受在球場的每一個環節。」貼文一出，引來不少網友為她加油打氣，「不用理那一堆沒看球的發言，妳很棒」、「加油！別為小事去煩腦，何況妳也沒有錯！越戰越美麗！」、「加油！相信大家也是為了球員好！個人還是肯定您的主持功力。」