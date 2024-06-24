太幸運！中華電、台哥大用戶繳百元電話費 統一發票爽中200萬
113年3-4月期統一發票中獎號碼，已於上（5）月25日開出，財政部提醒，兌領獎期間為6月6日至年9月5日止，而本期1000萬、200萬大獎開出33名幸運兒，其中有2名幸運兒，僅是按時繳納手機通話費，就幸運中200萬元，而這2人分別為台北台灣大哥大用戶，以及高雄中華電信用戶，發票金額為599和105元。
記者林莞茜／綜合報導
今年3-4月期統一發票共有特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組；這期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。
而根據財政部資料，200萬特別獎號碼「14715309」其中有一名是台北的台灣大哥大用戶，他僅繳599元電話費，發票就對中200萬特獎，以及另一名同樣是繳納電話費的高雄中華電信用戶，而他的電話費更是只有105元，也幸運對中200萬特獎。
財政部提醒，113年3、4月統一發票領獎期間至9月5日止，中獎人需帶身分證及中獎統一發票到代發獎金單位，並於營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。若甕講者是使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。