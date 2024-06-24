日本馬來貘來台交流死亡！體溫飆41度、頭大片擦傷 熱緊迫致死
日本橫濱動物園有高人氣的2歲馬來貘「英雄（Hideo）」來台交流，沒想到英雄21日搭機前往台灣，抵台後卻發現在運輸箱內早已沒了生命跡象。台北市立動物園緊急聯繫臺大獸醫學專家進行病理解剖，推斷英雄死因爲熱緊迫引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡，讓台、日專家及民眾都感到相當不捨。
記者賴禹妡／綜合報導
臺大獸醫專業學院病理學專家昨（23）日上午替英雄進行解剖，初步肉眼可見的病變包含頭部有大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷，另外全身肌肉蒼白、多發出血、皮下出血、氣腫，肺部全面性嚴重肺水腫、鬱血與出血，而英雄運抵動物園檢疫中心時開箱，核心體溫高達41度，且其他臟器呈現死後變化，初步推斷英雄是因熱緊迫引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。
由於馬來貘正常體溫為36到37度，英雄開箱核心體溫卻達41度，屬於異常體溫狀況，日方詢問負責運送的日航，對方稱運送過程中機內溫度維在持26到27度間，並無高溫異樣。台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪指出，熱緊迫與熱衰竭不同，熱緊迫成因可能是外在環境變化，造成動物緊張體溫升高，層層狀況堆疊後導致情況愈加惡化。
動物組熱帶雨林區區長翁紹益則說明，馬來貘屬於草食性動物，天性上較容易緊張。今年3月送貘豆到日本交流，台北市立動物園提前3個月進行減敏訓練，目的就是讓貘豆在旅程中減少緊張的情形。
台北市立動物園與橫濱動物園共同召開檢討會議，日方除了感到痛心，也將根據解剖結果進行後續當地內部流程調查與檢討，包含動物減敏訓練、運送過程等，以釐清相關環節。而英雄在園區內屬於人氣明星動物，橫濱動物園昨日在官網公布英雄猝逝消息，引來超過上萬名日本粉絲湧入悼念。