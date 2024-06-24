智冠完成董事改選　網銀國際提名之許毓仁與王志誠當選

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網銀國際指出，此次智冠董監改選，外界對於網銀國際存在諸多不正確的揣測，網銀國際藉此嚴正闡明，自始至終無意參與智冠公司運營，尤其經歷換股案後，對於如此一意孤行、漠視股東權益於不顧的公司，網銀國際更是毫無興趣也無意有任何形式合作，此次推舉由非集團成員的自然人參與候選即為最佳證明。
網銀國際惟期許自然人董事都能本於自身專業判斷，自主提出適合的建議與指導方針，為所有股東創造最大化利益。許毓仁先生為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維。
王志誠先生為國立政治大學法學博士，更是多家上市櫃公司董事，熟悉企業併購法律規範研究，對於信託法、證交法富有實務經驗，其在法學領域的深厚素養，相信能協助完善智冠公司治理。
網銀國際指出，往後公司不會對智冠公司董事會表達任何意見看法，網銀國際將持續專注開創泛娛樂事業版圖的初衷，未來會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，加強泛娛樂生態圈佈局，朝向國際化發展。
網銀國際日前宣布，以約台幣12.49億元從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69%股份，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和SNOWTOWN雪樂地等。
網銀國際以積極且穩健的腳步拓展泛娛樂版圖，繼投資電影《周處除三害》，發行《怪物樵夫》、《加菲貓：農場大冒險》，在實體影城通路上，繼入主西門町絕色影城後，有信心在威秀影城既有專業團隊經營下，一起帶給消費者創新的觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務。