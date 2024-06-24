柯建銘決定參加釋憲辯論！約戰藍白「這2人」：但不要制止誰插話

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柯建銘強調，總統是憲法守護者，以總統高度、立法院、行政院乃至於監察院都會提出釋憲，本黨釋憲文已經寫好，而剛才國民黨所開的記者會，還是一派胡言，根本不了解自己法案長怎麼樣，也不了解憲法，更不了解大法官585釋字的原意，到現在為止還是在顛倒是非、死不認錯，希望他們到憲法法庭上大家一起辯論。
柯建銘指出，「毀憲亂政」前面一定是「違憲」，違憲後才會造成毀憲，民進黨團所提的釋憲，會著重在兩個面相，分別是程序性違憲與實體性違憲。
柯見明提到，30年來首見舉手表決，以及表決人數統計結果前後不一，這些都是很嚴重的程序瑕疵；實體性違憲大家都很清楚，民進黨與其他釋憲文不同的地方在於程序性的違憲，黨團會從立委角度上來著墨。
柯建銘也說，釋憲程序上都很清楚，假如有說明會、準備程序、言詞辯論，聲請人一定會參加，黨團是聲請人，另外還有三位律師代表、代理人，程序上一定會參加，除非是完全書面審查，當然就不用參加，這一點要更正，他未來樂於看到國民黨派人，尤其是國民黨翁曉玲，以及民眾黨團總召黃國昌。
柯建銘並批評，在整個反改革毀憲亂政過程中，黃國昌只講25秒、106個字，只講程序問題說不可以插話，國民黨團總召傅崐萁則講60秒、177個字，希望黃國昌到憲法法庭，不要再咆哮憲法法庭，也不要制止誰插話，黃、傅到目前為止，對於實體性的問題，從來不敢多說一句話，非常心虛，希望他們到憲法法庭不要1分鐘就下來。