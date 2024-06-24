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《墨雨雲間》王星越「高中被霸凌挨揍」！自曝害父母吵架瞬間淚崩

▲《墨雨雲間》主演王星越在節目中透露，高中時被霸凌挨揍，還因為這樣害父母吵架，他談到此瞬間淚崩。（圖／王星越微博）
▲《墨雨雲間》主演王星越在節目中透露，高中時被霸凌挨揍，還因為這樣害父母吵架，他談到此瞬間淚崩。（圖／王星越微博）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸22歲男星王星越近期因演出夯劇《墨雨雲間》爆紅，聲勢水漲船高。看似風光的他，近日在節目《五十公里桃花塢》中，分享自己學生時期被霸凌的經歷，甚至因此害父母大吵一架，他回憶起往事忍不住在鏡頭前淚崩，一度無法說話。

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王星越曾在節目中透露，自己國中時天天被同學勒索，他都乖乖給錢，某天他說沒錢了，就被同學叫到廁所，在許多人面前被打耳光，他沒還手也沒向爸媽告狀，後來轉學才得以解脫。近日他在節目《五十公里桃花塢》中提到，他高中時期也被霸凌，遭到同學毆打，爸爸得知後問他為何不還手，他透露母親國中時對他說過，「不要惹別人、不要去鬧事，這是最好的方式」，因此他被欺負時才從不還手。

▲王星越（左）上節目談到被霸凌的往事，泣不成聲。（圖／微博）
▲王星越（左）上節目談到被霸凌的往事，泣不成聲。（圖／微博）
王星越爸爸得知原因後，對於夫妻倆教育理念不合，跟媽媽大吵一架，王星越談到這不禁淚崩，自責害父母發生爭執。王星越坦言父母想法不同，媽媽並不是懦弱的婦女，但認為多一事不如少一事；而爸爸則認為，在外面受欺負就要和家裡說，「我爸跟我說，誰在外面欺負你，你就打回去，不管怎麼樣有爸爸在這。」這句話也深深觸動到他的心。

▲王星越透露學生時期被霸凌，因而害父母吵架。（圖／微博）
▲王星越透露學生時期被霸凌，因而害父母吵架。（圖／微博）
▲王星越因演出《墨雨雲間》聲勢水漲船高。（圖／王星越微博）
▲王星越因演出《墨雨雲間》聲勢水漲船高。（圖／王星越微博）
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