聽證調查權第一槍查超思？黃國昌劍指農業部 控600萬顆蛋消失
民眾黨立院黨團今（24）日針對超思進口蛋爭議召開記者會，砲轟農業部找藉口不給資料、提供內容不實的數據等等。黨團總召黃國昌更指出，超思少報了500-600萬顆日本進口蛋；立委張啓楷更質疑，超思買的日本蛋是否來自當時的禽流感疫區？
記者林詠青／台北報導
民眾黨團總召黃國昌指出，針對資本額僅50萬元的超思進口巴西雞蛋爭議，農業部回覆時聲稱，選擇超思是因為他們有進口日本雞蛋的「實績」。但他追查後發現，超思2022年9月初才成立公司，同年9月27日就已經接受中央畜產會付款，採購日本進口雞蛋。黃國昌質疑，政府是否在超思公司成立之前，就決定將日本進口雞蛋專案交給他們。
此外，黃國昌也指控，農業部承諾要交出的行政調查報告並不完整，超思購買雞蛋的數量少報500萬到600萬顆。他質詢時，農業部一度「說溜嘴」，提到超思進口的雞蛋有部分來自另一間公司「亮采」，中央畜產會、亮采跟超思三者之間的關係究竟如何，農業部應清楚說明。
立委張啓楷則強調，週末民眾黨榮星花園的公民宣講活動中，他問群眾國會聽證調查權要先查哪一案？大家都喊「查超思」。張啓楷說：「反常必有妖！」並踢爆，超思前年採購日本蛋的時候，正值日本部分地區爆發禽流感，而且也因此導致蛋價超高，為何當時政府要選擇進口有禽流感風險、且價位較高的日本蛋？張啓楷認為，超思採購日本蛋案件最嚴重的是，究竟我們有沒有買到疫區雞蛋、以及有沒有官商勾結？這些都應該在立院經濟委員會成立調查小組查清楚。