7-11店員集體「現身全家」！眾驚：請支援輸贏 他揭超商亂鬥真相
超商大戰即將開打？一名日本網友近日分享照片，只見多名7-11及Lawson超商店員，正穿著制服來勢洶洶地準備走入全家，彷彿即將發生一場大戰，貼文曝光立即吸引超過1500萬人朝聖，就連台灣網友都笑喊「真的要支援輸贏了嗎？」不過事後原PO也公布真相，原來這全是為了當地政府舉辦的消防演習，才會讓3間超商店員齊聚一堂，更拍出這張難得一見的照片。
記者賴禹妡／綜合報導
日本網友「ゆう」20日在社群平台X發文，只見他曬出的照片中，有4名7-11店員成群走入全家超商店內，後面還跟著3名Lawson員工，整個隊伍陣仗龐大又來勢洶洶，彷彿超商大戰一觸即發，畫面曝光後立即吸引超過1500萬人朝聖，更有42.6萬人按讚、4.6萬次分享。
台灣臉書粉專「紀由屋」也轉發該張照片，讓台灣粉絲全笑喊「超商的戰國時代開始了嗎？」、「請支援輸贏」、「這是要去砸店吧」、「居然合力攻打全家」、「幫派挑釁現場.jpg」。
照片真相不久後也被原PO公開，原來這並非超商爭霸戰，而是地方政府為了舉辦消防演習，將演習前教學地點選在全家，才會讓另外兩間超商店員穿著制服現身全家，出現難得一見的奇特畫面。原PO還笑喊，大家討論實在太熱烈，他發出貼文後手機就狂跳通知，害得自己整晚都沒辦法睡覺，只好趕緊浮出水面解釋。