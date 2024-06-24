千萬級YTR來台灣！逛台北光華「砸17萬」組電腦　路上送給高中生

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37歲的Linus Gabriel Sebastian是加拿大知名的科技YouTuber，他在2013年建立了萊納斯傳媒集團（Linus Media Group），旗下擁有數個科技頻道，而他的個人頻道LinusCatTips，更擁有超過1570萬來自全球的訂閱者。
Linus是全球最知名的科技型YouTuber，過去曾測試無數種科技產品，也揪出過無數的產品問題，也因此成為部分廠商的頭痛人物，但實話實說的風格也讓他成為全球影響力最強的科技網紅。
日前Linus在台北國際電腦展時飛來台灣參與，期間他更跑到了台灣在地人的3C科技聖地「光華數位新天地」，裝成什麼都不懂的民眾，只提出了要在4K畫質下順跑遊戲，種種科技小白會說出的條件，請店員組出一台最強的電腦。
最終Linus花費 5,159 美元（約新台幣 16萬7000 元），組出了一台擁有目前市面上最強大的顯示卡 RTX 4090（價格在6萬5至7萬不等）、AMD Ryzen 9 7950x 的CPU核心（價格約新台幣2萬元）、2個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟（每個售價約新台幣3千）以及四張 XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體（每條3889元），還有酷炫的Bykski 分體式水冷機殼。
拿到電腦後，Linus也回飯店開始進行實測，希望找出一些可以討論的科技點，結果他先是讚賞店家的防護措施相當完善，後來打開電腦後，也認為店家完全沒有偷工減料。不過Linus還是有發現了店家犯下的小失誤，就是RAM跑不滿 5600MT/S，隨後他親自動手充重新安裝後，成功跑滿最大速度運行。
最後到了測試環節，這台斥資17萬的電腦，確實能夠安靜順跑4K遊戲，Linus也表示，自己對這個價格感到很滿意，店家服務效率也超好，連凌晨兩點半都會回應。
台灣高中生認出千萬YTR！幸運帶回17萬電腦
測試完這台電腦後，Linus決定進行一個有趣的計畫，就是拿著這台電腦到台北街頭上，送給第一位認出他的路人。沒想到不久之後，一位延平高中的男學生路過，呆愣幾秒後就認出了偶像，更開心表示：「我很常看你的影片。」
Linus 也拿出這台17萬的頂級電腦，要送給這位高中生，還替他叫車將電腦帶回家。超幸運的經歷曝光後，也吸引超過全球百萬粉絲觀看，更替這位台灣高中生感到開心。
Linus也透露，高中生回家後開心向爸媽分享這段經歷，母親則幽默回應「把你的幸運用在讀書上吧 」，高中生本人也在留言區現身感謝，「Linus先生，非常感謝你的電腦，在街上見到你真是太好了！真的讓我開心了。」