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千萬級YTR來台灣！逛台北光華「砸17萬」組電腦　路上送給高中生

▲Linus在台北街頭上拿著電腦，等待第一個認出他的粉絲。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲Linus在台北街頭上拿著電腦，等待第一個認出他的粉絲。（圖／翻攝Linus Tech Tips）

記者潘毅／綜合報導

進入AI浪潮，讓6月初舉辦的台北國際電腦展「COMPUTEX 2024 」成為全球焦點，各國科技大老都在台灣匯集，也有許多科技Youtuber聞風來台，其中包含加拿大科技頻道 Linus Tech Tips的創辦人Linus，他更實測在台北光華花了近17萬新台幣組出電腦，還將電腦送給在街頭上第一位認出他的粉絲，也讓百萬網友又看見台灣。

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千萬級科技YTR來台灣！實測AI之島組出最頂電腦花多少錢

 37歲的Linus Gabriel Sebastian是加拿大知名的科技YouTuber，他在2013年建立了萊納斯傳媒集團（Linus Media Group），旗下擁有數個科技頻道，而他的個人頻道LinusCatTips，更擁有超過1570萬來自全球的訂閱者。

Linus是全球最知名的科技型YouTuber，過去曾測試無數種科技產品，也揪出過無數的產品問題，也因此成為部分廠商的頭痛人物，但實話實說的風格也讓他成為全球影響力最強的科技網紅。

▲全球最知名的科技網紅Linus，日前在台灣光華商場花17萬組電腦。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲全球最知名的科技網紅Linus，日前在台灣光華商場花17萬組電腦。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
日前Linus在台北國際電腦展時飛來台灣參與，期間他更跑到了台灣在地人的3C科技聖地「光華數位新天地」，裝成什麼都不懂的民眾，只提出了要在4K畫質下順跑遊戲，種種科技小白會說出的條件，請店員組出一台最強的電腦。

最終Linus花費 5,159 美元（約新台幣 16萬7000 元），組出了一台擁有目前市面上最強大的顯示卡 RTX 4090（價格在6萬5至7萬不等）、AMD Ryzen 9  7950x 的CPU核心（價格約新台幣2萬元）、2個Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟（每個售價約新台幣3千）以及四張 XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體（每條3889元），還有酷炫的Bykski 分體式水冷機殼。

拿到電腦後，Linus也回飯店開始進行實測，希望找出一些可以討論的科技點，結果他先是讚賞店家的防護措施相當完善，後來打開電腦後，也認為店家完全沒有偷工減料。不過Linus還是有發現了店家犯下的小失誤，就是RAM跑不滿 5600MT/S，隨後他親自動手充重新安裝後，成功跑滿最大速度運行。

▲Linus在光華商場購買電腦，成功發揮專長，揪出新電腦的一些小問題，但對於店家的服務讚譽有加。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲Linus在光華商場購買電腦，成功發揮專長，揪出新電腦的一些小問題，但對於店家的服務讚譽有加。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
最後到了測試環節，這台斥資17萬的電腦，確實能夠安靜順跑4K遊戲，Linus也表示，自己對這個價格感到很滿意，店家服務效率也超好，連凌晨兩點半都會回應。

台灣高中生認出千萬YTR！幸運帶回17萬電腦

測試完這台電腦後，Linus決定進行一個有趣的計畫，就是拿著這台電腦到台北街頭上，送給第一位認出他的路人。沒想到不久之後，一位延平高中的男學生路過，呆愣幾秒後就認出了偶像，更開心表示：「我很常看你的影片。」

Linus 也拿出這台17萬的頂級電腦，要送給這位高中生，還替他叫車將電腦帶回家。超幸運的經歷曝光後，也吸引超過全球百萬粉絲觀看，更替這位台灣高中生感到開心。

▲一位延平高中的男學生路過，呆愣幾秒後就認出了偶像。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
▲一位延平高中的男學生路過，呆愣幾秒後就認出了偶像。（圖／翻攝Linus Tech Tips）
Linus也透露，高中生回家後開心向爸媽分享這段經歷，母親則幽默回應「把你的幸運用在讀書上吧 」，高中生本人也在留言區現身感謝，「Linus先生，非常感謝你的電腦，在街上見到你真是太好了！真的讓我開心了。」
 

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