劉以豪巴黎看秀遇「日韓大咖」爽翻！自嘲零桃花：歡迎搭訕我
劉以豪成為台灣代表，受品牌Louis Vuitton邀請到巴黎看秀，不僅與亞洲大咖男神孔劉、王嘉爾同場「仙拚仙」，還一秒變身「明星寶可夢大師」，野生捕獲日韓大咖包括SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、Got7成員BamBam、櫻田通、三吉彩花等人，收穫滿滿的他卻自曝在巴黎「零桃花」沒人搭訕，開玩笑說：「下次大家如果到巴黎看到我，歡迎來搭訕我！」
記者李欣容／台北報導
儘管前台眾星衣Q「仙拚仙」，但後來每個明星都打成一片成合照大會，劉以豪更一秒變身「明星寶可夢大師」抓緊時間與王嘉爾、SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、Got7成員BamBam、櫻田通、三吉彩花等人玩起自拍；其中與王嘉爾因為常在時尚活動上相遇，現場兩人相見歡開心閒聊話近況，而女神三吉彩花則因為《金田一少年事件簿》關係而彼此認識超過10年，劉以豪表示：「一直都保持聯繫，之前想要相約見面，一直都沒有機會，想不到這次在巴黎可以見到很開心！」
除了合照外，劉以豪更抓緊時間交新朋友，現場與初次見面的Got7 BamBam、櫻田通及SEVENTEEN的徐明浩彼此留聯繫方式，他表示：「因為整個秀的視覺聽覺超棒，我記得和坐在一起的徐明浩一聽到音樂就不自覺的一直跟音樂搖擺，雖然大家都說著不同的語言，當聽到音樂響起，完全不需要其他，音樂就是最好的共同交流語言。」
至於大家都愛男神孔劉，劉以豪則有些遺憾表示：「看到他超興奮，也把他當偶像，很喜歡他的影視作品，但他實在太受歡迎，太多人圍著他聊天，很擔心打擾他工作，所以就默默地遠觀表達我的『愛意』就好了！希望下次有機會可以再見到他。」