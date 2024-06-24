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《我的婆婆2》被逼住養老院　鍾欣凌曝心情：我也不想給孩子壓力

▲鍾欣凌劇中不忍看孩子們爭執，自己跑去住養生村，私下有2位女兒的她，也不想以後成為孩子的負擔。（圖／公共電視提供）
▲鍾欣凌劇中不忍看孩子們爭執，自己跑去住養生村，私下有2位女兒的她，也不想以後成為孩子的負擔。（圖／公共電視提供）

記者李欣容／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》最新一集中，鍾欣凌昏迷醒來看見四個孩子只為爭財產，不顧自己的生命，毅然決然跑到海邊養生村居住，她也在那裡學著找回自己想做的事，洪都拉斯飾演的一哥衝到養生村見彩香哭喊：「我茶不思飯不想又睡不著，打電話給醫院他們不讓我知道你的狀況，因為他們說我不是家屬。」不少觀眾看到彩香心寒落淚的畫面，紛紛為她抱不平。

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鍾欣凌嘆：「我覺得其實現在很多的人都這樣，不想要給自己孩子負擔跟壓力，把自己照顧好就好，現在我也在想不希望變成孩子的負擔，我還跟幾個姐妹開玩笑說，我們以後就是住在附近互相照顧，我也會覺得不要每天打電話。」

▲楊銘威（左起）、蘇晏霈、Darren、王少偉飾演蘇家三兄妹，為了媽媽的財產起爭執。（圖／公共電視提供）
▲楊銘威（左起）、蘇晏霈、Darren、王少偉飾演蘇家三兄妹，為了媽媽的財產起爭執。（圖／公共電視提供）
鍾欣凌認為像劇中的彩香那樣住在可以看到一片大海的地方，雖然剛開始看會很感動，但看10年、20年也是會傷心難過，她也替彩香感到難過，畢竟還是希望能跟家人互相照顧、理解。

製作人陳慧玲也表示第二季講到一塊很大的議題就是「老人照顧老人」，高齡化社會的問題已經顯現在許多人的生活中，無論是《我的婆婆2》劇中由洪都拉斯飾演的一哥照顧從國外回來的媽媽一婆、還是擔心著自己退休生活無子照顧的彩香，都是許多現代人生活的一面鏡，也因此有劇中養生村的誕生。

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