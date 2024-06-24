綠營神主牌鬆動了？「非核家園」最新民調出爐 驚人結果曝光
核三廠1號機將於今年7月除役，近期台灣停跳電事故頻傳，「供電不穩」議題再度甚囂塵上，政府究竟是要擁核還是反核，成為外界關注焦點。而「非核家園」是民進黨黨綱明定的理念，也被視為民進黨神主牌；不過台灣民意基金會24日公布最新「非核家園政策態度」民調，結果發現，45.8%不贊同、42.4%贊同，不贊同比贊同多3.4個百分點。
記者王德蓉／綜合報導
台灣民意基金會民調顯示，民眾對於「民進黨基本價值是非核家園，也是現行政府政策，您是否贊同此政策」，結果發現，18.8%非常贊同，23.6%還算贊同，22.2%不太贊同，23.6%一點也不贊同，6%沒意見，5.8%不知道。代表二十歲以上台灣人中，4成2大致贊同民進黨政府「非核家園」政策，4成6不贊同，不贊同比贊同多3.4個百分點。
進一步分析，從年齡層看，除了65歲及以上公民外，每個年齡層都呈現「多數不贊同」民進黨政府「非核家園」政策。20至24歲，3成6贊同，5成不贊同； 25至34歲，4成2贊成，5成2不贊同；35至44歲，4成4贊同，4成7不贊同； 45至54歲，3成9贊同，5成6不贊同； 55至64歲，4成4贊成，5成不贊同； 65歲及以上，4成5贊同，2成7不贊同。
從政黨支持傾向看，民進黨支持者，7成贊同「非核家園」政策，2成2不贊同；國民黨支持者，1成3贊同，7成8不贊同；民眾黨支持者，2成4贊同，7成3不贊同；中性選民，3成3贊同，4成4不贊同。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體來看，「非核家園」是民進黨核心價值，但在前總統蔡英文政府8年完全執政後，社會對此卻完全缺乏共識，贊成者與反對者旗鼓相當，甚至反對者在人數上還稍佔上風，顯示民進黨政府此項政策並未深入人心，其箇中原因值得深思。