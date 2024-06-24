元智大學生吃壽司郎「守宮放盤上」！畫面瘋傳眾噁翻 官方擬提告
日本壽司郎2023年2月才經歷17歲高中生惡搞醬油瓶事件，導致股價一度雪崩，沒想到台灣壽司郎近期也爆出顧客個人行為引發食安疑慮。有民眾發現一名就讀元智大學的學生，竟將寵物守宮帶進壽司郎用餐，還將守宮放在壽司盤上，畫面引起眾人嚇壞熱議。對此，台灣壽司郎回應，目前內部已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全無虞，也掌握到該名消費者相關資訊，擬將採取法律行動追究責任。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友20日在Dcard中發文，他在IG上看到有名元智大學生不但將寵物守宮帶到壽司郎用餐，還將守宮放在店家盤子上，並拍照PO限動喊「壽司胖胖包」。原PO不滿直言「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」更指控當事人在事件曝光後，非但沒有要道歉，還鎖帳號、改名字，似乎是想低調度過風波。
不少網友見到照片，當場傻眼怒轟「可愛但根本放錯地方，這很不衛生」、「對我這種很怕爬蟲類的，看到根本無法接受，而且餐廳帶寵物超級不妥吧」、「跟什麼動物無關，單純飼主素質差，可惜爬蟲要背這種臭名了，希望店家走法律途徑」。
壽司郎發聲明回應！擬採取法律行動
對此，壽司郎也透過律師發布聲明，指出近期發現有消費者來台灣壽司郎分店用餐時，未經告知就私自將飼養的寵物蜥蜴（守宮）帶至餐廳內，並將寵物蜥蜴放置在餐桌壽司碟上，還拍攝照片上傳社交網站平台，引起他人截圖在網路上流傳。
壽司郎嚴正聲明，該消費者行為已引發餐飲衛生疑慮，並造成壽司郎聲譽受損。目前壽司郎已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全無虞。壽司郎也掌握了該名消費者的相關資訊，「就該消費者個人行為所造成本所客商譽受損及其他損害，擬將採取法律行動追究責任。」
壽司郎也表示，店內對於食品安全衛生，向來採取最高標準，絕不允許任何可能影響食品安全之行為。若消費者個人行為足以導致食品安全疑慮或其他消費者恐慌，壽司郎一定採取法律行動，追究相關民刑事責任，強調零容忍、絕不寬貸。