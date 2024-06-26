台劇拚外交2／背景超狂3素人　 用「虛擬大使館」拚外交

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台灣歷史地位特殊，除了邦交國有大使館，在各地時常受制「一個中國」因素，讓台灣只能擁有「不是大使館的大使館」，最常以「經貿辦事處」形式出現，也因為這樣，國人在海外權益遭侵害時，官方單位能處理的事務處處受到制肘。
在這樣的時空背景下，舞台劇《這不是個大使館》於是誕生，由國家兩廳院和瑞士洛桑維蒂劇院共同製作，並由德國「里米尼紀錄劇團」史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）擔任編導，結合台、歐團隊，歷經逾1年醞釀而成。
舞台劇2024年1月在德國柏林首演，陸續在奧地利、西班牙、法國、捷克、荷蘭及德國的劇院演出，不少外國觀眾看完後都表示非常感動，還會留下來跟演員聊天，甚至在洛桑、柏林等地還有歷史老師帶著學生來看，將此劇作為教材，外國高中生也表示非常喜歡，且會想更深入了解台灣。
在國外獲得熱烈迴響後，《這不是個大使館》今（2024）年4月來到國家戲劇院演出，演員們在接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，在台灣演出感受完全不同，因為觀眾的反應更直接，有時還能在現場發現，台下坐在隔壁的2人政治立場不同，卻同樣為他們的演出喝采，讓他們相感動。
大使退休不退幕 躍上舞台另類外交
參與演出的退休大使吳建國，71歲的他曾是我國貝里斯外交大使，也常駐南非、越南、泰國及紐西蘭等國家。初試啼聲就一鳴驚人的他，身世故事也宛如戲劇般曲折不凡。
吳建國在46歲那一年得知原生家庭後，才發現原來自己非吳家親生，而是被領養來的，他花了12年才決定回家認親，並強調他認祖不歸宗，導演也巧妙地利用吳建國的身世，把台灣跟中國大陸做比喻。
致力非典型外交 推動台灣數位外交
32歲的台灣數位外交協會理事長郭家佑也加入演出，她曾發起台灣與25國的民間外交工作。目前協會成立6年，已將台灣議題推至海外媒體近300家，培訓逾400名志工，郭家佑甚至還曾孤身前往科索沃做民間外交，對於國際事務很是熱衷。
致力於數位外交，郭家佑在社群媒體上帳號自我介紹是一名「外交演員」，不僅熱衷外交，現在更是巡迴全世界的舞台劇演員，她強調，藝術的力量是很強大的，因為很少會有機會讓幾百個甚至上千個外國觀眾坐在那聽台灣故事，不少外國人甚至看到掉淚，令她自己也非常感動。
新銳音樂家 挾珍奶家族創業故事登台
27歲的音樂家王思雅家族，是全世界最大的珍珠奶茶原料供應商。她在接受《NOWnews今日新聞》採訪團隊訪問時，娓娓道出外公如何從小小的酸梅湯攤位開始，讓台灣手搖茶飲文化走向全世界。
王思雅同時負責舞台劇裡的音樂曲目，並負責現場敲奏，仔細看還會發現，她在劇中敲打的，不是她擅長的鐵琴而是塑膠瓶，因為導演希望透過置換器具，達到更多象徵意涵，例如塑膠瓶就象徵著台灣的珍珠奶茶，常用塑膠杯盛裝。
劇中的3位主角儘管政治立場迥異，卻同樣珍惜台灣自由與民主的價值，他們深知國家處境困難，因此在舞台上用力揮灑，透過藝術方式把台灣行銷到國際。