台劇拚外交1／台灣是家不是國？敏感主權議題惹哭歐洲人

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跨世代對話 舞台劇揭台灣外交困境
來自瑞士的導演凱吉與台灣團隊攜手，藉由3位橫跨不同世代的素人演員，帶來不存在的大使館共演，一連串看似荒謬的劇情，卻血淋淋地描繪出台灣在國境上的外交窘境。舞台劇結合真實故事和演員的自身觀點，以及多媒體與現場音樂演奏，探討台灣的歷史與錯綜複雜的身份認同。
舞台劇中的元素也充滿「台味」，不僅將台灣國旗、台北101、街景等透過模型、投影等方式展現，也置入台灣與國際對話的元素，如風靡全球的珍奶成為另類台灣之光，以及用地震及半導體隱喻台灣在國際上的外交地位等。
德國觀眾觀後驚嘆 「學校竟沒有教我這些！」
導演凱吉說，3名表演者都非專業演員，他們要做的，是在台上分享個人故事與人生。「我們也希望在看戲的過程中，每個人都可以藉由他們的故事，找到自己心中有關於台灣的形象。」《這不是個大使館》已在德國柏林、奧地利維也納、瑞士巴塞爾及洛桑等帶來15場演出，獲國際熱烈迴響。許多觀眾在演出結束後，還特別留下來與製作團隊和演員交流，有德國觀眾感嘆：「我很驚訝學校竟然沒有教這些，這個作品對完全不了解台灣現狀的人來說，是非常寶貴的一課。」
多元立場正面交鋒 舞台呈現台灣民主多樣性
導演認為，正因台灣的民主格局，讓3位演員可以站在台上盡情地講過去，表達自己的觀點，並尊重與其不同的想法，他表示，現在很多人已失去了聆聽不同意見的能力「這是非常危險的事情」。導演補充，3位不同政治立場的表演者，代表台灣內部認同的複雜性，在排練過程中，他們全力以赴地爭論某個詞彙或場景的表達方式。而為確保流暢性和避免陷入僵局，團隊在排練時設計了一個「我不同意」的標誌，讓他們表達異議，而非直接反駁打斷對方。
導演也認為，這種社會分裂的現象，不僅僅存在台灣，每個國家內部都有各自的分歧，他很高興《這不是個大使館》能讓這些來自不同背景和世代的台灣人，一起站在舞台上，讓其成為一座相遇和理解對方的平台。
劇場的外交實驗 激發觀眾反思的共創演出
為和當地觀眾產生更緊密的對話與連結，《這不是個大使館》也會在各國以共創的方式不斷調整演出內容。導演凱吉舉例，因為德國汽車工業對中國市場有著高度依賴，他們便向德國觀眾提問，是否願意冒可能失去中國市場的風險，讓舞台上的這座虛擬大使館真正存在於柏林。透過不同的互動，激盪出藝術作品帶來的更多可能性。
凱吉最後說道，在劇院裡因為受藝術自由的保護，可以做一些現實中不可能實現的事，他的目標很明確「在舞台上開設一間虛擬大使館看似烏托邦，但同時我們也完成了一個真正的大使館想要做的事情。」就是代表台灣和世界各地的人們溝通，他更希望透過這齣國際合作的作品，讓大家都能反思台灣在國際上的角色。