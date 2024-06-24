權值股倒一片、台積電跌至940元　台股收最低22813點、摜破5日線

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今日資金持續在電子股上著墨，成交比重維持在6成以上來到68.4%。電子股倒一片，台積電開低走低，終場收在最低點940元，下跌30元或3.09%，日K終結連3紅，並且跌破5日線，拖累大盤指數就有231點；鴻海下跌6元或2.83%、來到206元，拖累大盤指數就有23點；聯發科賣壓最重，下跌80元或5.37%，來到1410元，拖累大盤指數就有38點，三檔權值股加起來就拖累大盤292點，大約有66%的跌點都是他們貢獻的。
不過還是有電子股逆勢走強，就是封測跟被動元件，封測股裡，華東亮燈漲停來到22.75元，雍智上漲逾7%，菱生、京元電子上漲逾2%；被動元件股裡，天揚亮燈漲停來到14.55元，華容上漲逾5%，九豪、信昌電漲逾4%，天二科技、臺慶科上漲逾3%。
非電族群也有表現，其中金融股再度走高，類股指數上漲0.38%，再創歷史新高點，其中新產上漲逾7%，高雄銀、臺企銀、中信金、元大金上漲逾1%。
其餘生技、食品、紡織、營建等族群都有表現，生技股受惠於亞洲生技大展7月底開跑，不少個股現在就開始發動，睿生光電、欣大健康亮燈，泰福-KY上漲逾7%，醣聯上漲逾6%，濟生、南光上漲逾5%，達邦蛋白、東生華上漲逾4%。