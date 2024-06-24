中市垃圾掩埋場瀕臨飽和　議員：垃圾大戰「一觸即發」

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張芬郁表示，台中人口突破285萬人，市長盧秀燕開心慶祝卻無力解決垃圾增加問題，據環保局統計，台中市垃圾量每日約2340公噸，文山、烏日、后里焚化爐卻只能處理2053公噸，每日缺口287公噸，和去年缺口232噸相較，台中垃圾量持續增加。
而為了解決無法焚燒的垃圾，環保局只好將垃圾堆置到大里、霧峰、文山、后里、清水等地的掩埋場，各處掩埋場已達臨界點拉警報，環保局長陳宏益在議會答詢議員時透露，全市掩埋場的空間容量約剩10萬噸，張芬郁表示，若以每天處理287噸垃圾，1年時間就會飽和。
張芬郁指出，大里掩埋場原本只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，從2019年暫置2萬多噸，到現在30萬噸，環境部長彭啟明日前視察新竹縣竹東和新豐兩處掩埋場，看見竹東掩埋場5千噸和新豐22萬噸的天量垃圾感到震驚，若他看見大里掩埋場多達30萬噸，驚嚇度應該會破表。
張芬郁表示，對於持續增加掩埋量，大里清潔隊用心管理壓力甚大，嚴格覆蓋處理後的底渣廢料，避免沼氣引發公安問題及地下水和空氣污染，但隨著天氣炎熱，整座垃圾山瀰漫酸臭味，環保局年年講要去化，卻變成年年增加「只進不出」，對大里居民無法交待。
張芬郁說，執行力不佳一直是盧市府團隊令人詬病之處，不只興建經費年年增加，也讓台中垃圾大戰「一觸即發」，環保局允諾文山焚化爐ROT汰舊換新會在年底完成決標，明年中旬可動工，也計畫在大里掩埋場設置「SRF固體再生燃料廠」，就近去化掩埋的垃圾，她要求市長盧秀燕積極重視不要跳票。