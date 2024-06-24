青鳥後恐現「正義白鴿」浪潮？她狠酸藍白：如吼獅和蠢猴
立法院21日否決行政院提出的國會改革覆議案，前柯文哲Line官方帳號管理員吳靜怡今（24）日在臉書發文指出，現代社會的政治領導人，要學會「馬戲團理論」，民意就是買票進場的觀眾，而藍白像是只懂吼叫的獅子和愚蠢的猴子。
政治中心／綜合報導
吳靜怡表示，選前號稱擁有6成民意的藍白陣營，選後隨著國會藍加上白的多數優勢，不斷上演「速度與激情」，又快、又狠、又團結的提案直奔到三讀，而台灣人是一個柔懷的社會，「獅子和綿羊」讓大部分的中間選民、年輕人都站在同情綿羊的那一邊，藍白的獅子就像是霸權主義同謀者，從國會改革、財劃法、黨產條例、媒體執照期限無限延長、調高選罷法門檻等等，完全都是滿足獅子本身嗜血的慾念，毫無為民生議題努力的樣子。
吳靜怡續指，為了鞏固自己利益核心，居然從立委搭配網紅上演了史上第一齣「情勒大法官」的劇碼，威脅大法官如果敢宣告違憲會全民上街頭，甚至還有人要砍相關部會預算，這樣威嚇反而造成法學界群體都會跳起來，青鳥之後，恐怕會有正義白鴿的浪潮。
吳靜怡說，耍猴戲的猴子跟獅子當了「票友」就囂張了，但山道猴子依舊因為逞強搶快，在民主道路的轉彎處，撞上了群眾的憤怒，民調大崩、支持者潰散。在馬戲團裡，誰最大？觀眾嘛！不是看起來威猛的獅子，更不是自以為聰明的猴子。