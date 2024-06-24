巴黎奧運中華隊團服首度亮相！楊勇緯領銜　丁華恬直呼走秀很有趣

我是廣告 請繼續往下閱讀
本日多位中華隊好手在巴黎奧運邁入倒數32天，首次站上伸展台挑戰時尚走秀，展示2024巴黎奧運的團體服裝，對首度代表中華隊參加奧運的甘家蔵、李佳馨與葉宏蔚、都是非常新鮮的體驗與挑戰，甘家葳表示站上伸展台比站上擂台還緊張！而李佳馨與葉宏前異口同身地說拍攝團服形象照時，已經感受過鎂光燈下緊張感，但今天看到成果覺得很值得，也期待在奧運場上能闖出佳績，剛搶下奧運門票的黃筱雯則說，第一次穿上團服，感覺相當舒適且設計乾淨利落，充滿力量！而由於本屆帕運的服裝也是和YONEX合作，所以今日團服發布會、中華奧會也邀請帕運選手共同出席。
中華奧會林鴻道主席表示:「中華奧會首次與 YONEX合作，透過本次團服，不僅展現我們對環保的承諾，更融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。感謝合作夥伴們一起成為選手們的最強後盾，讓中華隊能夠無後顧之憂地追求夢想。也號召全民一起成為中華隊，一起力挺運動員站上國際舞台！」
YONEX台灣宮前輝久總經理跨海以影片致意表示：「這次YONEX很榮幸能擔綱打造奧運團服的重任，堅持「Made In Taiwan』在地化，這次發表的中華隊服開發理念融合台灣代表性 植物及手寫書法設計，並採用環境友善再生纖維，透氣性極佳的材質所製作，讓與賽選手舒適地度過燠熱的巴黎盛夏，展現最支持台灣的運動品牌，也期待中華健兒們能在奧運場上獲得佳績。」
中華奧會嘉賓齊聚 公布官方應援曲
今日發布會由中華奧會林鴻道主席、教育部鄭英耀部長及法國在台協會龍燁主任致詞拉開序幕，其餘出席貴賓包括教育部體育署鄭世忠署長。代表團張煥禎總領隊、中華奧會蔡賜爵副主席、陳士魁榮譽副主席，文化部交流司紀東陽代理司長，外交部吳芬滿專門委員、中華帕拉林匹克總會張雷鳴副會長、國訓中心黃泰源副執行長及多位中華奧會執委和委員、代表團進場服周裕潁設計師以及各奧運單項運動協會等出席共襄盛舉。
中華奧會本次也正式發布2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》，由中華奧會合作夥伴台灣大哥大出品。此應援曲由台灣大哥大勇敢追夢7.0計畫扶植的新銳導演兼作詞作曲李洹宇（小忍）創作，金曲製作人陳建騏和金鐘導演瞿友寧擔任夢想導師，與台灣大哥大團隊共同歷時超過一年，投入近千萬資源完成，此曲由金曲原民歌手葛西瓦領唱，融入排灣族母語RAP詞，並與舉重選手郭坤淳。柔道選手楊勇緯共同合唱，MV更集結臺灣優秀運動員參與製作。歌曲將每位運動員的決心與汗水化作動人的音符和歌詞，傳遞出無論身處何種逆境也永不放棄的精神，透過磅礴的歌聲「Oh-Oh~Oh~勝利就是現在!」凝聚全民應援的心聲。
本年度中華奧會與企業合作也再創高峰、共同協力應援賽會；合作單位包含：NU SKIN 美商如新華茂股份有限公司，中華電信股份有限公司，YONEX 優乃克股份有限公司，昇恆昌股份有限公司、愛爾達科技股份有限公司。美德向邦股份有限公司、春魚創意股份有限公司、環球購物中心股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、猩動力科技股份有限公司。ZIV優勢設計有限公司，應對視覺形象整合有限公司及事事設計有限公司，超過10間企業以上的企業一起宣傳賽會，號召民眾一起為中華健兒加油！