找到「MIKA」就給30萬！彰化飼主祭重賞尋愛犬 白狗關鍵特徵曝光
快來幫忙找狗狗！昨（23）日有一位彰化女飼主著急發文，表示家中米克斯白犬「MIKA」失蹤了，決定發出獎金30萬元的協尋令，深怕最近大熱天讓狗狗出狀況，希望能快點把毛孩找回家，而MIKA的身上關鍵性特徵也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
一位女飼主在臉書社團《米克斯傳奇》發出協尋令，表示家中的白色公狗MIKA失蹤，牠是在彰化八卦山上救回的米克斯，當時還是狗寶寶，MIKA也一路陪伴自己與妹妹長大，已經是不可缺少的家人。
沒想到MIKA在22日時，於彰化秀水鄉彰鹿路轎車中心附近走失，就一直沒有找到，當事人也憂心表示「他年紀大了，個性很膽小，好擔心他又變成在路上找不到家的流浪狗」，因此決定計出30萬元感謝金，希望附近熱心民眾能幫忙協尋。
目前10歲MIKA的身體特徵為直立耳朵、全身米色，靠近頸部的位置有一塊淡黃色的毛髮、有結紮、舌頭有紫色斑紋，走丟時身上沒有項圈，體重約17至18公斤。
不少網友看完後也紛紛回應，「MIKA快點回家，不要在外面調皮了！」、「彰化人在此，有經過附近會幫忙找看看的」、「30萬不是一筆小數目耶，飼主一家肯定很愛狗」。
完整協尋資料：