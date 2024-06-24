賴清德宣布釋憲 趙少康轟「高調向在野宣戰」：獨裁心態昭然若揭
總統賴清德今（24）日宣布，針對國會改革法案，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。對此，前中廣董事長趙少康痛批，到立法院做國情報告，是賴清德競選總統時親口提出的政見之一，上任剛滿一個月，他就臉不紅氣不喘的毀棄承諾；指賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓自己這個「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。
政治中心／綜合報導
趙少康在臉書發文指出，賴清德上任後，今天第一次在總統府發表敞廳談話，不是端出國家中長期產業擘劃，不是針對能源政策、兩岸和平、物價飆漲民不聊生提出解方，而是宣布不會到立法院國情報告，還要針對國會改革五法提出釋憲，高調向在野黨宣戰。他表示，到立法院做國情報告，是賴清德競選總統時親口提出的政見之一，上任剛滿一個月，他就臉不紅氣不喘的毀棄承諾。賴清德在台南市長任內，曾經230天不進議會，首開地方自治史上「官員集體不進議會」的惡例，因此被監察院彈劾，被監委認證他架空台南市立法權，不接受議會監督是悖離民主與法治原則，傷害憲政體制。
趙少康續指，賴清德早在台南市長任內就毀憲亂政，上週又成立三個委員會凌駕行政院插手內政，今年在總統辯論會上，他也形容中華民國憲法是災難，現在針對國會改革五法釋憲，只是利用中華民國憲法，當成政治鬥爭的工具，更想利用釋憲，把自己不到立法院做國情報告正當化。
趙少康表示，如今的監察委員全由總統提名並任命，監察院早就完全被總統掌控，導致監察院的調查權萎縮，五權憲法早就跛腳。把聽證調查權回歸立法院，才能完整民意機關的制衡權力，防堵官員貪腐，更要肅清吏治、徹查弊案。行政院覆議失敗，行政院長卓榮泰不用下台，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控釋憲結果，都讓賴清德有恃無恐。賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓自己這個「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。