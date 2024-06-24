婁峻碩香港開唱狂收「巨量內衣」！釣出焦凡凡爆料：都帶回家收藏
30歲男歌手婁峻碩是「五堅情」成員之一，在音樂、綜藝和電影上都有亮眼表現。他近來也在香港舉辦個人演唱會，透露在舞台上收到許多女性內衣，還PO出照片，看到他手上和身上都掛滿紅色內衣，有幾件上面還寫著他的名字。有網友看到後就好奇發問「這些內衣要如何處理？」對此，女友焦凡凡就爆料，「都帶回花蓮收藏」。
記者朱祖儀／綜合報導
婁峻碩23日在IG發文，表示希望所有人在香港都可以享受到愉快的夜晚，也透露下一站即將前往新加坡，同時分享自己在香港演唱會的帥照，看到他在台上情緒相當高昂，甚至將外套和上衣都脫掉，露出結實的胸膛和腹肌，讓粉絲大飽耳福和眼福。不過發現其中一幕，卻是他坐在椅子上面，身上放滿紅色和其他造型的內衣，他還高舉其中幾件胸罩，並露出搞怪表情。
不少網友看到後笑說，「每一場演唱會收穫最多內衣軍團」、「內衣富翁」、「到底是誰丟一堆胸罩上去」、「這些帶回家還會穿嗎」、「又是bra收好收滿的一場」；還有人轉發這篇貼文到threads上發問「欸！我超好奇婁峻碩這些內衣之後要怎麼處理？」沒想到意外釣出女友焦凡凡回應，「答：都帶回花蓮收藏」。
其實先前婁峻碩年初開唱時，也有許多女粉絲準備內衣往台上丟，當時他手上滿滿都是內衣，結果多到拿不動，還有內衣直接掉到地上，但仍有許多粉絲把內衣往上丟。他只能抱著滿滿的內衣，無助地苦笑說，「這什麼胸罩特賣會是不是？不是、不是，我這樣是要怎麼樣唱歌？告訴我一下」。