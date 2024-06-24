從立院吵到博愛座火氣會傳染！楊寶楨批賴清德上任後社會亂成一團
民眾黨前發言人楊寶楨今（24）日上廣播節目，談到總統賴清德親上火線提出國會改革釋憲案，她指出，賴清德上任1個月來社會亂成一團，一下立法院打架、一下民進黨烙人上街頭，「整個社會都有一種焦躁不安的感覺，楊寶楨認為，連博愛座都發生這麼多爭議受到關注，「火氣會上來，那個感覺是會傳染的」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨前發言人楊寶楨今天上中廣新聞網《歷史易起SHOW》節目，針對總統賴清德親自召開記者會，說明將對國會改革法案提出釋憲，「寶寶」分析，前總統蔡英文比較聰明，以行政院長當成防火牆、擋箭牌，所有輿論的火燒到行政院長為止，直到現在卸任都還有很多年輕人想念她。但賴清德僅4成得票率當選總統、且朝小野大，「本身民意沒有那麼厚實」，常常親上火線民意恐怕更容易往下掉。
楊寶楨認為，賴清德上任1個月來，「整個社會風風火火，大家有沒有感覺到亂成一團」。她並批評，新國會在立法院打架吵架，民進黨又烙人上街頭，整個社會就不安寧。連前陣子博愛座都有那麼多爭議被關注，「火氣會上來，那個感覺是會傳染的」。
至於台灣民意基金會民調做出賴清德支持率大跌，楊寶楨則認為，不只是賴清德支持度下滑，在野黨也同樣流失支持者。這次國會改革議題吵成一團，反而讓中間選民、不願意表態的人變多、有27%多，顯示在國會改革的攻防上，其實朝野都有傷。