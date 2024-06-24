中職戰報Week 12／張育成回歸衝擊選秀　兄弟重砲手轟出單週全勝

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從去年WBC世界棒球經典賽，張育成成為台灣英雄開始，是否要留在台灣，還是要在美國續拚大聯盟的機會，就成為球界的討論話題。去年選秀前，台鋼雄鷹也曾與張育成接觸；而在今年選秀會，富邦悍將確認拿到選秀狀元籤位後，就不斷地跟張育成溝通，最終在選秀會報名截止日前，雙方達成初步的共識。
與張育成的溝通過程中，富邦悍將不斷釋出善意，今年張育成在光芒隊小聯盟，月薪3.6萬美元，待遇不算差，去年在紅襪也有85萬美元的待遇，加上今年底、明年初，又有世界12強棒球賽、WBC經典賽資格賽可拚身價，富邦悍將勢必拿出大聯盟級合約，才有機會讓張育成點頭加盟，球界傳聞單年年薪為80萬美元。
由於先前張育成返國與否尚未確定，富邦悍將也與另一名旅外歸國的吳念庭保持聯絡，加上富邦悍將副領隊郭泰源，與吳念庭的爸爸吳復連交情很深，吳念庭若能加盟富邦悍將，雙方也相當樂見。但張育成確定返國，吳念庭的落腳處也將改為第2順位的台鋼雄鷹。
富邦悍將與台鋼雄鷹，都在內野部分需要提升攻擊火力。張育成加入富邦悍將，可直接進駐游擊防區，並為至今只有OPS+90.3的團隊攻擊成績注入即戰力活水；台鋼雄鷹則在二、三壘穩定性不足，三壘的杜家明本季已有6次失誤，二壘的部分，則還沒找到固定組合，吳念庭可守二、三壘，將讓台鋼雄鷹更有調度彈性。
兩名旅外大咖，無意外在第1、2順位被挑走，第3順位的中信兄弟將挑誰，會牽動後續球隊安排。雖然本季在投手群問題較多，但在2連霸期間也讓主力球員兵疲馬困，過往傲視聯盟的農場深度也逐漸消耗完畢。挑選素質不錯的高中野手來進行農場換血，或是另一名即戰力旅外工具人陳聖平，加深內野深度，都是可能做法。
最Hot球隊：中信兄弟組現代上壘重砲打線 單周全勝橫掃對手
今年中信兄弟請來外籍打擊教練丹尼爾，過去曾任Driveline訓練中心教練的資歷，讓中信兄弟在打擊部分有了大幅進化。不論是在春訓時，奠定訓練計畫與基礎，還是進入到球季中，不論一、二軍都有固定的訓練模式讓球員進行打擊訓練，照表操課下，球員的進化看得見。
本季中信兄弟一軍，平飛球比例13.6%、飛球比例35.0%、上壘率0.349，都是全聯盟第2；OPS+112.7、純長打率0.120則是全聯盟第1，也讓上周中信兄弟嘗試排出不同的打線安排，擺脫過往邏輯把速度快的放在前段棒次，而是用有長打、有選球的打者在前段先出賽，組成現代棒球的強攻打線。
上周二對戰富邦悍將，平野恵一總教練首度大變陣，用許基宏、陳俊秀、陳子豪、張志豪、曾頌恩組成前段棒次；上周四對戰味全龍，則改用陳子豪打第1棒，依序為陳俊秀、許基宏、張志豪、曾頌恩。上周五對戰味全龍徐若熙，回到傳統的岳政華、岳東華的前段組合；上周六對戰台鋼雄鷹，再度大改先發棒次，曾頌恩、陳子豪、許基宏、詹子賢、張志豪則為前5棒，昨天再戰台鋼雄鷹，則是岳政華加江坤宇擔任前2棒。
等於在上周5戰，中信兄弟就排了5種不同的前段棒次組合。其實在春訓自辦熱身賽時，平野恵一總教練就曾嘗試安排陳子豪打第2棒，希望增加長打破壞力。當時平野恵一說：「覺得陳子豪有某些特點，適合來打這個棒次，但成效還是要看比賽過程，才能確定是否要這樣安排。」
本季中信兄弟開季時大量使用短打觸擊戰術，有些浪費了丹尼爾所打造的紮實飛球打擊型態。藉由對戰先發投手的不同，來去安排上壘重砲打線，是不錯的設定策略。特別中信兄弟陣中，陳俊秀、陳子豪上壘率都超過4成；詹子賢、許基宏上壘率也在3成5左右，都是適合打前段棒次的人選。
陳子豪、張志豪、曾頌恩、陳俊秀、岳東華跟許基宏，純長打率都超過0.1，5人都高於聯盟平均值，有許多可上壘、可長打的球員選項，提供了中信兄弟前段棒次靈活安排的重要基礎，在本周打線實驗獲得5戰全勝之後，未來可望會有更多這樣的強力打線安排。
單周之星：古林睿煬蛻變 化身K博士壓制衛冕龍
統一獅距離上半季冠軍只差最後一哩路，明天對戰樂天桃猿的保留比賽只要能獲勝，就可讓封王魔術數字歸零。在上半季尾聲狀態不理想的情況下，靠的是先發三本柱撐場面，布雷克、古林睿煬、勝騎士接連優質先發，幫助統一獅取得3連勝，也讓上半季封王魔術數字來到M2。
其中古林睿煬上周六先發對戰味全龍，更是投出本季代表作。在炎熱的台南主場先發，用93球投滿7局，飆出10次三振，僅被擊出3支安打失掉1分，幫助統一獅2比1險勝對手，古林睿煬也拿到本季第5勝。賽後總教練林岳平也稱讚古林睿煬：「在球隊需要的時候可以站出來，挺住戰局、慢慢成長，感到很欣慰。」
古林睿煬這2年分別給自己不同的課題，去年是想辦法延長投球局數，今年則是試圖加強三振能力。在不改變配球邏輯，以及球速配置的情況下，古林睿煬試圖把變化球投得更有引誘性，也不吝於直接在球數領先時，把速球速度催出來，直接塞進好球帶內，讓三振率從16.7%上升至31.3%。
上周六對戰味全龍的比賽中，更可看出這個特色。面對味全龍的打者，其中8次三振是用速球來跟打者對決，並且有6次三振是催到150公里以上，代表在去年的體力調節課題之後，古林睿煬在控球的精準度、速度上的調配已更加成熟，真正成為統一獅不可或缺的王牌投手。
今年球季統一獅能走多遠，也還得仰賴古林睿煬、布雷克跟勝騎士這3名先發三本柱，在牛棚投手群較為不穩的情況下，在比賽前半段壓制對手打線，甚至是多吃一點局數，才有贏球的機會。