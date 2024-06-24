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熱昏了！彰化泰籍女登山中暑命危　台中露天排愛心便當昏倒

▲泰籍女子大中午到山上散步，熱中暑後轉院彰基急救。（圖／民眾提供，2024.06.24）
▲泰籍女子大中午到山上散步，熱中暑後轉院彰基急救。（圖／民眾提供，2024.06.24）

記者顏幸如／台中、彰化報導

全台各地高溫炎熱，氣象署針對15縣市發布高溫資訊，其中雲林縣亮起紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。昨天最熱縣市是彰化，一名43歲的泰籍女性和友人登山健行，因高溫陷入昏迷，送抵醫院時體溫達40.9度，昏迷指數一度只有3，目前仍在彰基加護病房觀察：另名70歲老伯騎腳踏車資源回收熱到倒地；台中市今天有民眾露天排隊領愛心便當時，熱到昏倒。醫生建議上午10時後儘量減少外出與日曬。

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▲台中市一位民眾今天排隊領愛心便當時，熱到昏倒。（圖／翻攝立委羅廷瑋臉書，2024.06.24）
▲台中市一位民眾今天排隊領愛心便當時，熱到昏倒。（圖／翻攝立委羅廷瑋臉書，2024.06.24）
根據氣象署今（24）日前20名高溫資料，中午2點以前，最熱的彰化縣有6處、雲林縣和新北市各有3處人榜。昨天最熱冠軍也是彰化縣，共傳出3起熱中暑案。

一名43歲的泰國女性，大中午時間由朋友帶去山上散步，因為沒有遮蔽物及撐傘，下午5時開始出現意識改變，先送到地區醫院後，晚間轉送彰基，到院時體溫40.9度、心跳148次、雙手僵直抽搐，昏迷指數一度只有3，醫師診斷是熱中暑併急性呼吸衰竭，收到加護病房照護，目前尚未脫離險境。

另一位患者是70幾歲阿伯，他騎腳踏車做資源回收，持續曬太陽後倒地，體溫高達39度，幸好送急診進行點滴輸液，體溫下降後症狀改善，已經出院返家。

台中市今（24）日上午有民眾露天排隊領廟宇的愛心便當時，熱到身體不適當場昏倒，幸好救護車緊急送醫沒有大礙。醫生提醒民眾，若需外出務必注意防曬、補充水分，並尋找蔭涼遮蔽處，避免烈日直接曝曬！

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