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網購注意！點開「一頁式網頁廣告」先檢查這7點　避免上當遭詐騙

▲北市衛生局提醒消費者，在購物前要特別留意，避免上當，若對於一頁式廣告有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（圖／Pixabay）
▲北市衛生局提醒消費者，在購物前要特別留意，避免上當，若對於一頁式廣告有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（圖／Pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

網路購物注意！台北市衛生局今（14）日表示，近期發現有不肖業者於臉書、Line及各大網路平臺購買版面，透過「一頁式廣告」盜取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片，並擅自利用醫師名義推銷藥品，呼籲民眾如有醫療用藥需求，應至合法醫療機構就診，經由醫師診斷、處方，有用藥問題可洽詢醫師或藥師用藥指導，切勿輕信一頁式網站廣告。

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▲一頁式詐騙廣吿7特徵。（圖／北市衛生局）
▲一頁式詐騙廣吿7特徵。（圖／北市衛生局）
北市衛生局指出，一頁式廣告常強調貨到付款、售價明顯低於市場行情、標榜7天鑑賞期，不滿意可退費、限時限量促銷、活動長期倒數計時、網址拼音奇特、出現大陸用語或簡體字、未提供實體聯絡電話及地址，僅有電子信箱或通訊軟體帳號。

北市衛生局提醒消費者，在購物前要特別留意，避免上當，若對於一頁式廣告有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。同時提醒，「安眠藥、壯陽藥及減肥藥」等均屬醫師處方用藥，須經醫師診斷，根據病患需求對症下藥，再持醫師所開立之處方箋至藥局取得藥品，並依藥師指示服用。

依衛生福利部公告，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等五類業者可在網路上販售「乙類成藥」，其餘藥品皆不得於網路販售，如市民誤信網路藥品來源，除了成分、濃度無效外，還可能因不明成分對身體健康產生危害。另依據藥事法規定製造、輸入藥品，應向中央衛生主管機關申請查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入，藥品如未經核准寄送至國內或超量攜帶入境，皆屬於未經核准擅自輸入禁藥，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

對誇大不實的藥品廣告或網路販售、來路不明的藥品要提高警覺，牢記「五不」原則：不聽別人推薦的藥、不信神奇療效的藥、不吃別人贈送的藥、不推薦藥給別人、不買地攤、夜市或遊覽車上所販售的藥；若需購買藥品、醫療器材建議至領有許可執照之藥商（局）或醫療器材商等實體通路購買。服用藥物時也要記得用藥五問：用藥前記得問「吃的是什麼藥」、「什麼效用」、「怎麼吃」、「吃多久」、「有什麼注意事項」，如果對藥物不了解、有疑問，一定要向醫師或藥師詢問清楚。另食品不具療效，切勿輕信誇大不實、宣稱療效的食品廣告，以免延誤就醫，影響疾病之治療。

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