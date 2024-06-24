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全台紅通通！「熱島效應」萬華變悶燒鍋　武陵農場18度要蓋被　

▲台灣熱成烤蕃薯，粉專「都市退燒」提醒熱島效應，台北市萬華區、士林區最高溫，最低溫則是大安森林公園。（圖／中央氣象署）
▲台灣熱成烤蕃薯，粉專「都市退燒」提醒熱島效應，台北市萬華區、士林區最高溫，最低溫則是大安森林公園。（圖／中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

近期台灣各地溫度飆升，高溫警戒四起，全台熱成一顆烤番薯。今（14）日早上9時，南部就有多個縣市高溫飆破35度，下週甚至有機會更炎熱。對此，臉書粉專「都市退燒」貼出6月22日都市熱島圖，指出台北市中心以萬華區、士林區最為高溫，最低溫則是大安森林公園，示警接下來每個夏天恐怕只會越來越熱；台中武陵農場則曬出入夜溫度僅18.7°C的照片，推薦大家前來避暑，涼到晚上睡覺還要蓋棉被。

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中央氣象署觀測，今日早上8時全台各縣市最高溫幾乎都已飆破攝氏30度，尤其屏東、彰化、雲林、台南及台東等測站更在上午9點後陸續超過攝氏35度，目前已有15縣市發布「高溫警戒」。臺灣大學大氣科學博士林得恩也指出，「6月24日至7月6日期間，太平洋高壓軸線明顯西伸，整體溫度偏暖，各時段氣溫均略高於氣候平均值在攝氏0.8至1.4度之間。」

武陵農場入夜18.7°C！涼到睡覺蓋被

武陵農場昨（24）日在臉書粉專發文，寫下「來武陵農場找『涼⋯涼⋯』不是在吹牛的」，並曬出入夜後武陵農場的氣溫僅18.7°C，與各地夜間溫差至少達10度，且下週氣溫還有可能更熱，若要避暑武陵農場是個好選擇，「都快比冷氣機的低溫還要低了，晚上睡覺還要蓋棉被。」

▲（圖／翻攝自「武陵農場 Wuling Farm」臉書粉專）
▲武陵農場入夜後氣溫僅18.7°C，與各地夜間溫差至少達10度。（圖／翻攝自「武陵農場 Wuling Farm」臉書粉專）
都市熱島現象正在發生！台北市中心「大安森林公園」最低溫

而臉書粉專「都市退燒」則貼出都市熱島圖，表示「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天。」若居住在都會區，就要同時承受氣候變遷及都市熱島的雙重熱壓力。自6月22日的都市熱島圖中可見，台北、新北及桃園的高溫區距離接近，有可能會彼此相連導致範圍擴大，「這現象與東京都熱島已蔓延60公里的狀況類似」，未來要降溫恐怕會更加困難。

「都市退燒」也指出，都市熱島現象高溫區及低溫區約差2.4°C。6月22日都市熱島圖顯示，台北盆地中央以「萬華區」36.9°C及「士林區」37.3°C為最高，比起其他地區略熱一點；大安森林公園則以34.9°C拿下最低溫，敦南林蔭道周遭氣溫也相對較低。

▲「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天。」引起廣大共鳴。（圖／翻攝自粉專「都市退燒」）
▲「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天。」引起廣大共鳴。（圖／翻攝自粉專「都市退燒」）
城市越發達越熱？都市熱島現象是什麼

「都市熱島現象」意指人類活動頻繁的城市，溫度會明顯比周邊農村地區更高，主因為城市發展導致通風、綠化減少以及家庭與工業大量熱排放共同而造成。但並非所有城市都發生都市熱島現象，主要取決於該地所處的氣候條件，不同環境將產生巨大差異。

隨著市中心人口增長，都市熱島現象影響的區域也會擴大，導致平均溫度也更高。想要改善都市熱島現象，除了可以透過樹木與綠色空間有效降溫，淺色表面、吸熱性較低的建築材料也能幫助減少吸收熱量。

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