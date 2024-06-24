全台紅通通！「熱島效應」萬華變悶燒鍋　武陵農場18度要蓋被　

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武陵農場入夜18.7°C！涼到睡覺蓋被
武陵農場昨（24）日在臉書粉專發文，寫下「來武陵農場找『涼⋯涼⋯』不是在吹牛的」，並曬出入夜後武陵農場的氣溫僅18.7°C，與各地夜間溫差至少達10度，且下週氣溫還有可能更熱，若要避暑武陵農場是個好選擇，「都快比冷氣機的低溫還要低了，晚上睡覺還要蓋棉被。」
都市熱島現象正在發生！台北市中心「大安森林公園」最低溫
而臉書粉專「都市退燒」則貼出都市熱島圖，表示「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天。」若居住在都會區，就要同時承受氣候變遷及都市熱島的雙重熱壓力。自6月22日的都市熱島圖中可見，台北、新北及桃園的高溫區距離接近，有可能會彼此相連導致範圍擴大，「這現象與東京都熱島已蔓延60公里的狀況類似」，未來要降溫恐怕會更加困難。
「都市退燒」也指出，都市熱島現象高溫區及低溫區約差2.4°C。6月22日都市熱島圖顯示，台北盆地中央以「萬華區」36.9°C及「士林區」37.3°C為最高，比起其他地區略熱一點；大安森林公園則以34.9°C拿下最低溫，敦南林蔭道周遭氣溫也相對較低。
城市越發達越熱？都市熱島現象是什麼
「都市熱島現象」意指人類活動頻繁的城市，溫度會明顯比周邊農村地區更高，主因為城市發展導致通風、綠化減少以及家庭與工業大量熱排放共同而造成。但並非所有城市都發生都市熱島現象，主要取決於該地所處的氣候條件，不同環境將產生巨大差異。
隨著市中心人口增長，都市熱島現象影響的區域也會擴大，導致平均溫度也更高。想要改善都市熱島現象，除了可以透過樹木與綠色空間有效降溫，淺色表面、吸熱性較低的建築材料也能幫助減少吸收熱量。