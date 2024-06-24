跑步機跑一半跌倒！印尼女「噴出窗戶」摔死　監視器畫面曝

聲稱拍到靈異照！泰女遊香港拍到恐怖鬼影　律師怒批：說謊恐觸法

▲一名泰國網紅前往香港遊玩時，聲稱拍到靈異照片，引發外界議論。（圖／翻攝自Instagram）
▲一名泰國網紅前往香港遊玩時，聲稱拍到靈異照片，引發外界議論。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

近期一名泰國YouTuber Alita Blattler在X平臺上分享了一張在香港旅遊時的對鏡自拍照，並聲稱照片中出現了一個疑似鬼魂的詭異身影，引起了泰國網友的熱烈關注，同時也引來律師質疑是否為說謊，並指若是說謊，依照泰國法律到處宣揚怪力亂神之事是可以依法送辦的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Alita近期分享一張對鏡自拍照，從照片中可以看到有個奇怪的身影站在她身邊。她說當時是在香港一家名為The Paralle的酒吧前拍攝了一張對著鏡子的自拍照，照片中除了她之外，旁邊還站著一個穿紅色毛衣、長牛仔褲和運動鞋的女人。

▲一名泰國YouTuber Alita Blattler在X平臺上分享了一張在香港旅遊時的對鏡自拍照，並指身邊站的是鬼魂。（圖／翻攝自X）
▲一名泰國YouTuber Alita Blattler在X平臺上分享了一張在香港旅遊時的對鏡自拍照，並指身邊站的是鬼魂。（圖／翻攝自X）
然而Alita卻堅稱這個女人並不是她的朋友，而是突然出現的，因為她拍攝時沒有看到周圍有任何人。隨後Alita在她的YouTube頻道ANNDAY เที่ยวไปวันวัน上分享了相關影片，她表示自己思考了各種女子突然出現的原因，例如惡作劇或是喝醉的客人，但排除各種原因後她認為該女子一定是鬼魂，更稱自己後來為鬼魂辦超渡儀式後還獲得好運。

這個故事很快便在網路上迅速瘋傳，#ผีฮ่องกง（香港鬼魂）標籤更是在泰國X平臺上成為熱門話題。一些網友同意Alita的說法，認為照片中的女人面部看起來很嚇人也很恐怖，但也有很多人持懷疑態度，批評Alita是為了博取關注而編造故事，散佈無稽之談。

為了揭開真相，在香港的泰國居民前去訪問了The Parallel酒吧並與工作人員交談，酒吧老闆試圖檢查監控錄影，但由於事件發生在多個月前，因此沒有找到相關的監視器影片，因此他計畫向附近的商店索取錄影，以確認該女子到底是人還是鬼。

由於真相未查明，有一名泰國律師Ratchaphon Sirisakhon向公眾分享了泰國法律知識，警告說Alita的鬼故事若是假的，可根據《刑法》第384條因散佈引起恐慌的虛假資訊而將她依法送辦。觸犯此法將導致最長一個月的有期徒刑、最高10,000泰銖的罰款或兩者兼施。至於鬼故事的真相為何，則早已引發泰國網友的熱烈討論。

▲她公開的照片十分詭異，引發網友討論。（圖／翻攝自X）
▲她公開的照片十分詭異，引發網友討論。（圖／翻攝自X）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

上半年7人獲補助！泰國外籍遊客傷亡援助計劃　延長至今年底

推動賭場合法和建核電廠！泰國總理政策引熱議　預估稅收逾百億元

漏電飲水機竟電死學生！老師在旁不敢救　泰國校園命案曝

全球生活成本最高城市排名！香港蟬聯榜首　台北只排69名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生