聲稱拍到靈異照！泰女遊香港拍到恐怖鬼影　律師怒批：說謊恐觸法

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然而Alita卻堅稱這個女人並不是她的朋友，而是突然出現的，因為她拍攝時沒有看到周圍有任何人。隨後Alita在她的YouTube頻道ANNDAY เที่ยวไปวันวัน上分享了相關影片，她表示自己思考了各種女子突然出現的原因，例如惡作劇或是喝醉的客人，但排除各種原因後她認為該女子一定是鬼魂，更稱自己後來為鬼魂辦超渡儀式後還獲得好運。
這個故事很快便在網路上迅速瘋傳，#ผีฮ่องกง（香港鬼魂）標籤更是在泰國X平臺上成為熱門話題。一些網友同意Alita的說法，認為照片中的女人面部看起來很嚇人也很恐怖，但也有很多人持懷疑態度，批評Alita是為了博取關注而編造故事，散佈無稽之談。
為了揭開真相，在香港的泰國居民前去訪問了The Parallel酒吧並與工作人員交談，酒吧老闆試圖檢查監控錄影，但由於事件發生在多個月前，因此沒有找到相關的監視器影片，因此他計畫向附近的商店索取錄影，以確認該女子到底是人還是鬼。
由於真相未查明，有一名泰國律師Ratchaphon Sirisakhon向公眾分享了泰國法律知識，警告說Alita的鬼故事若是假的，可根據《刑法》第384條因散佈引起恐慌的虛假資訊而將她依法送辦。觸犯此法將導致最長一個月的有期徒刑、最高10,000泰銖的罰款或兩者兼施。至於鬼故事的真相為何，則早已引發泰國網友的熱烈討論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。