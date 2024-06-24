離開泳池突直挺挺倒地！印度少年池邊昏迷猝死 監視器畫面曝
印度北方邦密拉特（Meerut）市，近日發生一起離奇死亡意外，一位15歲的少年薩米爾（Sameer）從泳池起身離開後，在池邊走沒幾步就突然直挺挺倒地，送醫後宣告不治，而薩米爾生前最後畫面被泳池的監視器拍下，死亡毫無預兆地到來，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這起意外發生在密拉特希瓦哈斯（Siwalkhas）區，薩米爾21日下午前往當地泳池游泳，據目擊者表示，薩米爾曾多次下水，途中也曾數次坐在池邊休息，但就在薩米爾準備離開泳池時，突然在池畔倒地不起。
從監視器畫面可以看見，薩米爾當時從泳池起身，正要緩步離開泳池，突然就失去意識整個人直挺挺倒下，旁人見狀後將薩米爾抬到棚子下休息，並試圖朝薩米爾潑水讓他恢復意識，但最終薩米爾送醫後仍宣告不治。
目前警方正在調查整起事故的詳細經過，薩米爾的友人表示，薩米爾去游泳前還先打了板球，並未察覺薩米爾身體有何異狀。
心臟科醫生表示沙克謝納（Sanjeev Saxena）表示，薩米爾有可能患有先天性心臟缺陷或是肥厚性心肌病，因而導致猝死。另位資深醫師錫羅西（Tanuraj Sirohi）則指出，氣候炎熱，打完板球後下水游泳，涼爽的池水讓身體一子下降溫，可能因而導致熱傷害。
印度警方仍在釐清薩米爾的詳細死因，並要確認釐清泳池管理是否存在疏失。