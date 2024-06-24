捷運博愛座不用讓給我！長輩「開大招上車」 乘客全愣：實在聰明
近日大眾運輸禮讓博愛座的議題備受討論，有不少長輩因為年輕人不禮讓博愛座而發生爭執，甚至還有老翁出手打人，引起社會關注。然而近日，就有網友分享搭捷運時，看到一對長輩夫婦自備椅子直接坐在車廂內，讓乘客覺得可愛直呼：「其實蠻聰明的！」、「真的只差一杯咖啡！差點101聊到淡水。」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在社群「Threads」貼文指出「我只知道我那時候在捷運上一直在憋笑」只見貼出的照片，一對阿公、阿嬤夫妻搭捷運自備木頭椅子，就直接原地坐下，看似正在開心的聊天，而下車時，該對夫婦也自己搬自己的木頭椅下車，讓乘客全都嘖嘖稱奇。
貼文曝光後，吸引超過6萬名網友按讚留言：「智慧哥姐已上線」、「其實還蠻聰明的啊，沒影響到別人沒差吧」、「就差一杯咖啡了，不然應該會從101聊到淡水」、「逛街剛好買到椅子要搬回家很合理吧，不坐白不坐啊」、「帶折疊椅也可以，現在還有很多推車都可以坐呢，長輩都可以參考」、「山不轉路轉啦！支持長輩自備椅子沒問題。」
自備椅子搭捷運可坐？相關規定小心被罰錢
然而雖然該對夫婦不論是真的自備博愛座，還是正巧逛街買椅子要帶回家，根據《大眾捷運法》的規定，旅客可以將椅子當作隨身行李攜帶，但如果把椅子擺放在車站出入口、售票機，或者影響其他旅客通行，經過勸導不聽者，可以處1500元至7500元的罰款哦！
北捷也表示，依照旅客須知第8點第5項規定，旅客行為有造成大眾捷運系統設備損壞、運轉障礙或構成危險之虞，捷運公司得拒絕運送。但從該照片看來，該對夫婦並沒有影響其他乘客，也不是在捷運尖峰時段搭乘，應該不至於有違反規定的情況，意外在社群掀起熱烈討論。