陳妍希爆婚變後公開亮相！性感禮服大秀身材 1舉動疑曝婚姻現況
因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》而爆紅的陳妍希，在與大陸男星陳曉結婚後，轉往大陸發展，目前與陳曉兩人共同育有1子，不過兩人近期卻被狗仔爆料傳出婚變，讓外界相當震驚，不過目前消息則尚未被證實。不過陳妍希不避諱拋頭露面，日前還出席新戲的開鏡儀式，今（24）日她現身公開場合，被媒體捕捉到她左手無名指上還戴著婚戒。
記者施以慧／綜合報導
透過照片可以看到，陳妍希今天以一身紅色的平口小禮服現身記者會，身材穠纖合度，不如狗仔爆料的，有「發福」的身材，不只如此，陳妍希還侃侃而談自己飾演的角色，而她手上戴的婚戒，疑似在表明目前的婚姻狀況，雖未談及婚變一事，但似乎想透過行動證實婚姻沒有問題。
回顧陳妍希與陳曉兩人的婚姻，兩人在2016年結婚，婚後這8年屢屢傳出婚變，不過兩人卻都不曾向外界正式說明過婚姻狀況。而日前大陸狗仔「推理君江小宴」透過直播爆料，透露陳曉已經向陳妍希提出離婚，原因為何尚不清楚，不過陳曉說自己可以淨身出戶，後來甚至再沒回過家，並封鎖陳妍希，還換了手機號碼，可憐的陳妍希只能透過工作人員或共同朋友聯絡陳曉，狗仔透露陳妍希這段時間以來備受折磨。如今陳妍希照樣出席各大活動，還戴上婚戒，讓粉絲們也終於稍稍放心。