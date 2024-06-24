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大漢技術學院學務長慘遭解職　提不當勞動裁決

▲台灣高等教育產業工會今日偕同大漢技術學院教師，在勞動部遞交不當勞動行為裁決申請。（圖／高教工會提供）
▲台灣高等教育產業工會今日偕同大漢技術學院教師，在勞動部遞交不當勞動行為裁決申請。（圖／高教工會提供）

記者林則澄／台北報導

台灣少子女化持續衝擊高教領域，其中創校47年的大漢技術學院，無預警遭董事會宣布114學年度停辦，後來校方竟又擅自解除學務長職務，台灣高等教育產業工會今（24）日偕同該校教師遞交不當勞動行為裁決申請。勞動部勞動關係司長王厚偉表示，將會建立勞動部、教育部以及高教工會的3方溝通平台，積極促成協調事宜。

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高教工會表示，大漢技術學院土木工程與環境資源管理系教師王世宗，原本身兼大漢技術學院學務長，按照學校的組織章程，任期應至明年7月，卻在今年5月15日遭到校方片面解除職務。

高教工會副理事長、東華大學法律系副教師張鑫隆指出，大漢技術學院的停辦計畫對於全體教職員以及學生都有重大的影響，校方本有義務與師生進行協商，何況工會4月就已提出團體協約協商的要求，卻被校方一再拖延，未於60日內提出對應方案並進行協商，違反團體協約法第6條第1項所規定的誠信協商、不得拒絕的義務。

至於大漢技術學院片面解除學務長職務的行為，違反工會法35條第1項第一款「對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇」，以及第5款「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」。

高教工會代表以及大漢教師代表，今日進入勞動部遞交不當勞動行為裁決申請，3項訴求包括遭到片面終止校內職務的工會幹部，予以復職，其次校方停止停辦程序，再者校方應與工會實際協商。

王厚偉表示，將會建立勞動部、教育部以及高教工會的3方溝通平台積極協調事宜。另外有關大漢技術學院涉有違法解除工會幹部職務、剝奪校務會議委員資格，以及違反誠信協商義務等不當勞動行為，勞動部指出，將於收受裁決申請案後由裁決委員會審理。

勞動部表示，若經裁決委員會審理認定雇主違反工會法或團體協約，也都將依相關規定裁處雇主。

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