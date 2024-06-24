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巴黎奧運中華隊幸運物大公開！平安符最夯　楊勇緯帶日式「勝守」

▲巴黎奧運中華隊團服發表會上，6位中華隊成員各自分享了自己隨身攜帶的幸運物，圖為體操精靈丁華恬（左）、柔道好手楊勇緯（右）。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運中華隊團服發表會上，6位中華隊成員各自分享了自己隨身攜帶的幸運物，圖為體操精靈丁華恬（左）、柔道好手楊勇緯（右）。（圖／記者陳云茹攝）

記者林之越/台北報導

巴黎奧運中華隊幸運物大公開！巴黎奧運倒數一個月，中華奧會在今（24）日舉辦代表團團服發表會，邀請「體操精靈」丁華恬、柔道好手楊勇緯，以及拳擊好手黃筱雯、甘家葳，羽球雙打國手李佳馨／葉宏蔚，和帕運跆拳道國手蕭翔文到場。這7位中華隊成員在會後接受訪問，分享了自己隨身攜帶的幸運物楊勇緯攜帶了日本保佑勝利的「勝守」，而其他人則大多是攜帶平安符以及具有特殊意義的吊飾。另外，談到首次走秀，眾人也分享當下的緊張情緒，並直呼是個很特別的體驗

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幸運物大公開　吊飾、平安符最熱門

在團服發表會後，有媒體問到在場7位中華隊成員是否有隨身的幸運小物。率先受訪的李佳馨表示，雖然是首次參加奧運，但過去參加青年奧運會時，曾買了一個小吊飾，直到現在都還會把它掛在球帶上，而丁華恬的幸運小物，也同樣是朋友送的東京奧運吊飾。作為起源於日本的柔道運動員，楊勇緯的幸運物則是日本祈求勝利所會攜帶的御守「勝守」。

黃筱雯、葉宏蔚都表示自己的幸運物，是由親人從廟宇祈求來的平安符。首次參加奧運的甘家葳，則說道：「因為當初媽媽過世，所以有和親人一起做的團服，去參加比賽的時候都會帶著。」比較特殊的則是帕運選手蕭翔文，他在採訪中透露自己的幸運物是，家中養的毛小孩的鬍鬚，相當溫馨有趣

大談走秀心情　眾人紛喊緊張

談到首次受邀參加團服走秀，7位中華隊好手紛紛談到自己的緊張情緒，黃筱雯說：「因為我身高比較高，大家都會開玩笑叫我去走秀，但直到真的上台走秀，才感覺到真的很緊張。」丁華恬則表示：「在後台想了很多pose，但一站上台就忘記了，真的是個很特別的經驗。」

經歷過大風大浪的楊勇緯，反倒是相對冷靜的說：「冷靜還是會，但正式上來的時候，只看到一堆燈，感覺沒這麼緊張了，跟比賽場是一樣，感覺只要熟悉環境，就會越來越得心應手。」似乎已全心全意投入在備戰巴黎奧運。

▲2024年巴黎奧運倒數一個月，中華代表隊在今（24）日首度亮相團服，並邀請柔道好手楊勇緯（右）、體操國手丁華恬（左），還有運拳擊好手國手黃筱雯、甘家葳、羽球雙打李佳馨／葉宏蔚，及帕運跆拳道國手蕭翔文到場時穿團服。（圖／記者陳云茹攝）
▲2024年巴黎奧運倒數一個月，中華代表隊在今（24）日首度亮相團服，並邀請柔道好手楊勇緯（右）、體操國手丁華恬（左），還有運拳擊好手國手黃筱雯、甘家葳、羽球雙打李佳馨／葉宏蔚，及帕運跆拳道國手蕭翔文到場時穿團服。（圖／記者陳云茹攝）

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