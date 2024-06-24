巴黎奧運中華隊幸運物大公開！平安符最夯　楊勇緯帶日式「勝守」

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在團服發表會後，有媒體問到在場7位中華隊成員是否有隨身的幸運小物。率先受訪的李佳馨表示，雖然是首次參加奧運，但過去參加青年奧運會時，曾買了一個小吊飾，直到現在都還會把它掛在球帶上，而丁華恬的幸運小物，也同樣是朋友送的東京奧運吊飾。作為起源於日本的柔道運動員，楊勇緯的幸運物則是日本祈求勝利所會攜帶的御守「勝守」。
黃筱雯、葉宏蔚都表示自己的幸運物，是由親人從廟宇祈求來的平安符。首次參加奧運的甘家葳，則說道：「因為當初媽媽過世，所以有和親人一起做的團服，去參加比賽的時候都會帶著。」比較特殊的則是帕運選手蕭翔文，他在採訪中透露自己的幸運物是，家中養的毛小孩的鬍鬚，相當溫馨有趣。
大談走秀心情 眾人紛喊緊張
談到首次受邀參加團服走秀，7位中華隊好手紛紛談到自己的緊張情緒，黃筱雯說：「因為我身高比較高，大家都會開玩笑叫我去走秀，但直到真的上台走秀，才感覺到真的很緊張。」丁華恬則表示：「在後台想了很多pose，但一站上台就忘記了，真的是個很特別的經驗。」
經歷過大風大浪的楊勇緯，反倒是相對冷靜的說：「冷靜還是會，但正式上來的時候，只看到一堆燈，感覺沒這麼緊張了，跟比賽場是一樣，感覺只要熟悉環境，就會越來越得心應手。」似乎已全心全意投入在備戰巴黎奧運。