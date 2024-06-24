板橋恐怖毒趴！17男女毒窟開趴遭警破獲 查扣MP5衝鋒槍和海洛因
昨（23）日晚間，新北市警方破獲板橋一間民宅，屋內包含租客王姓男子在內，一共17人，正好在屋內開毒趴。警方搜索現場，發現1把MP5衝鋒槍，和海洛因、安非他命、K他命等毒品，還有現金50萬元新台幣。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，王姓男子於板橋區中山路二段一處社區大樓承租一間空房，當作與友人聚賭開毒趴的場所。不只經常傳出喧嘩聲，還傳出毒品臭味，引起周遭住戶懷疑，才請管委會報警處理。
新北市海山警分局接獲通報後，立即成立專案小組，連日埋伏蒐證，見出入王男處所的人數眾多，又不斷傳出喧嘩聲，研判屋內很有可能在開毒趴。於是昨日持搜索票，強勢破門而入，查獲王男在內一共17人。
王男見東窗事發，趕緊將屋內的毒品和MP5衝鋒槍丟出窗外，不料仍被員警發現，一共查扣MP5衝鋒槍1把、子彈1批、海洛因14包、安非他命4包、K他命3包等物證。全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例，將王男在內17人移送法辦。
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