林靜儀稱不缺輸液 陳昭姿不忍了批她傲慢！fb開戰「妳不懂藥嗎」
衛福部次長林靜儀近日在臉書發文，稱國內並不缺輸液。民眾黨立委陳昭姿今（24）日質疑她未能透過衛福部正式發言系統對外發言，卻將個人臉書當作訊息傳播媒介，實為不當！陳昭姿更二度在林靜儀臉書留言開戰林靜儀「妳不懂藥嗎？」強調單一包裝不同總量或含量不同的藥品，本就屬於不同規格的不同藥品品項。
記者林詠青／台北報導
衛福部次長林靜儀在臉書發文，指稱「Acetaminophen 乙醯胺酚『類』藥品，市面上有非常多『種類』可以選...」；陳昭姿則在底下留言「乙醯胺酚就是乙醯胺酚，沒有乙醯胺酚類這個名詞，也沒有很多“種類”可以選擇，妳不懂藥嗎？」
林靜儀接著又發文稱「『2000 c.c.裝的廠商沒做了，改500c.c.裝的給你喔』。堅持說這樣就是沒有貨，我也尊重啦」。陳昭姿則回應「要2000cc沒有，這就是沒貨啊，妳不懂藥嗎？」
陳昭姿今天表示，單一包裝不同總量或含量不同的藥品，本就屬於不同規格的不同藥品品項。藥學不是林靜儀的專長，但她不願意去學習與了解問題，卻以「隨興傲慢」的發言來回應日益嚴重的缺藥問題，實在有失政務官的風格。
陳昭姿更痛批，林靜儀身為督導食藥署的衛福部次長，卻傳遞了與專業不符的專業訊息，身為藥師專業，無法容忍這種離譜的發言。他並質疑林靜儀，不透過衛福部正式發言系統對外發言，卻將個人臉書當作訊息傳播媒介，跟前次長王必勝一樣不恰當。