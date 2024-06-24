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中國美女留學生逛北車慘遭襲胸！輪椅伯伸鹹豬手　犯案過程全拍下

▲Youtuber「阿貝很全能」是來自中國杭州的留學生，在北車地下街遭遇襲胸事件。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）
▲Youtuber「阿貝很全能」是來自中國杭州的留學生，在北車地下街遭遇襲胸事件。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）

記者潘毅／綜合報導

中國女留學生在台北地下街遇到性騷擾！Youtuber「阿貝很全能」昨（24）日發布最新影片，紀錄自己逛台北地下街的過程，沒想到途中竟然遭一位坐著輪椅的阿伯伸出鹹豬手襲胸，畫面全被阿貝手持的鏡頭拍下，犯案過程也引爆大批台灣網友的怒火，不斷勸阿貝報警，「千萬不要姑息變態！」

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「阿貝很全能」是來自中國杭州的留學生，年僅23歲的她，外型相當清秀，去年還曾與百萬YouTuber Joeman合體拍片吃飯，而阿貝的美貌在當時影片公布後，一度引發大批網友關注，目前阿貝的頻道已經有近18萬訂閱者。

▲阿貝曾與Joeman合作拍片，更因為精緻美貌爆紅。（圖／翻攝YouTube「Joeman」）
▲阿貝曾與Joeman合作拍片，更因為精緻美貌爆紅。（圖／翻攝YouTube「Joeman」）
近期阿貝前往台北車站拍片，想要以大陸留學生的觀光視角，來體驗號稱「最大迷宮」的地下街，究竟有什麼好玩好逛的地方，沒想到當阿貝走在Ｙ區地下街，準備前往吃冰時，突然在一個街口有一位乘坐著輪椅的阿伯，伸出鹹豬手朝向阿貝的胸部襲擊。

▲坐著輪椅的阿伯突然伸出鹹豬手朝阿貝胸口襲擊。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）
▲坐著輪椅的阿伯突然伸出鹹豬手朝阿貝胸口襲擊。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）
阿貝感覺到不對勁後，立刻縮起身體，而這一瞬間也全部被阿貝手上拿著的鏡頭全部拍下。事後阿貝驚魂未定地表示，「這麼一個噁心的人，又加深了對北車的不好回憶。」

事件曝光後，立刻引爆大批台灣網友憤怒，「都有影片證據了，真的要報警，姑息的話會讓下一個受害者出現」、「不能因為他行動不便又是老人就姑息！求阿貝報警了」、「貝貝，真心疼讓你受委屈了」、「那邊監視器蠻多的，趕快報警」。

▲阿貝拍下了出手襲胸的阿伯。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）
▲阿貝拍下了出手襲胸的阿伯。（圖／翻攝YouTube「阿貝很全能」）

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