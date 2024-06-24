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全球知名投行上調三航運巨頭財測！研判胡塞攻擊持續至2025年

▲全球航商紛紛調漲7月的亞洲至歐洲和北美的運價，全球知名投行傑富瑞也上調包含馬士基在內等航運巨頭財務預測。圖為馬士基貨櫃。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球航商紛紛調漲7月的亞洲至歐洲和北美的運價，全球知名投行傑富瑞也上調包含馬士基在內等航運巨頭財務預測。圖為馬士基貨櫃。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

葉門叛軍胡塞武裝組織持續侵擾紅海，紅海危機持續，全球航商包括馬士基、地中海(MSC)等兩大巨擘宣布，7月1日起將分別調高遠東到歐洲、美東航線每FEU（40呎櫃）運價2,000美元。全球知名投資機構傑富瑞(Jefferies LLC)近期也上調全球各大航商的財測，並研判葉門叛軍胡塞組織的攻擊將持續到2025年。

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根據關注全球航運的網站《TradeWinds》以及《彭博》報導，傑富瑞(Jefferies) 首席航運分析師諾塔(Omar Nokta)在一份最新的分析報告中，上調了對於全球航運巨頭赫伯羅德、馬士基、以星等公司的營運和財測預估，預計赫伯羅德2024年全年獲利年增率將達到176%，馬士基全年獲利將增102%，以星全年每股收益將成長96%。

此外，對於造成航運價格大漲的原因之一，也就是胡塞組織，傑富瑞的分析師也研判，2024年恢復正常貿易的可能性越來越小，可能會持續到2025年及以後，認為胡塞組織攻擊紅海商船將可能持續到2025年。

諾塔指出，在需求擴大的航運市場中，基本背景保持不變，旺季運量即將增加，隨著旺季到來以及船隊重組，堵塞的風險愈來愈大。

上周五的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），單周上漲96.38點至3,475.6點，周漲幅2.85%，為2022年8月初以來新高，運價連11周上漲。
 

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