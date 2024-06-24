國泰金上修今年台灣GDP　估央行下半年利率續凍、打房效果待觀察

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國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授指出，全球主要國家景氣表現分化，美國製造業稍有降溫但仍有韌性，歐洲景氣回穩，中國景氣隨出口改善而稍有復甦。台灣庫存壓力和緩，且AI相關需求量產，資通相關出口表現強勁；消費動能因景氣成長與股市熱絡而相對穩健，投資可望隨廠商加大資本支出而明顯改善，內外需前景皆趨向正面，因此，團隊上修2024年台灣GDP預測值至3.6%，研判有80%的機率落在3%至4.6%之間 。
展望第3季，徐之強表示，AI結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高之影響，月GDP成長動能將溫和攀高，團隊評估第3季台灣經濟氣候雖呈現景氣轉弱之「陰」，惟相較第2季底成長動能略有改善，出現機率將在60%以上。
至於央行貨幣政策，儘管美國聯準會（Fed）對通膨保持警戒態度，然包括瑞士、瑞典、加拿大及歐洲央行已陸續啟動降息，全球央行貨幣政策將逐步轉向寬鬆的預期不變，加上第1季美歐財報表現不差、全球AI熱潮持續，美、歐金融情勢維持寬鬆。台灣央行第2季維持政策利率不變，徐之強表示，團隊研判考量主要央行將維持或放鬆政策緊縮力道，且台灣下半年通膨可降至近2%，但下降速度緩慢，台灣央行下半年應會維持利率不變。
今年第2季，受到台股行情熱絡及台幣偏貶提振，台灣金融情勢指數（FCI）震盪於「寬鬆」區間。展望第3季，國泰、台大產學合作團隊評估，市場持續關注美國Fed降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動性可能提高，惟台灣景氣動能向上，多空互抵，預期FCI將續處「寬鬆」區間。
不過，影響2024年台灣經濟成長與金融情勢仍有5大變數，包括一、通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；二、利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；三、中國政策刺激遲未見效，復甦力道不如預期；四、地緣政治風險持續，相關戰事、選舉及貿易爭端不確定性仍存；五、人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。