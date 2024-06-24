日本最可愛的「天才童星」20歲了！蘆田愛菜成校花代表美翻天
日本「天才童星」蘆田愛菜20歲了！許多品牌、節目都為她獻上祝福，美麗清新的陽光形象，再次受到全網熱烈討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
蘆田愛菜從小就對角色扮演感興趣，父母也非常支持女兒的夢想，她兒時就透過「朝日放送」的電視劇亮相，因為參演松雪泰子主演的電視劇《2個媽媽》成名，獲得「天才童星」美譽，蘆田愛菜更在6歲那年憑此劇拿到《第65屆日劇學院賞》最佳新人獎，成為史上最年輕的得主；當年她更主演單集電視劇《再見我們的幼稚園》以及連續劇《寶貝的生活守則》，成為日劇史上最年輕的主演演員。
她雖然從小忙於演藝事業，但非常注重課業，也因為愛讀書的關係，小學時一年讀超過60本書，升上高中時，一年也不會低於300本讀物，而她就學也從不缺課，以「不給拍攝現場帶來麻煩、影響身體健康」為首要考量，兼具課業與事業，最後因為成績優異，直升慶應大學政治系，被形容是「超級二刀流女大生」。
如今蘆田愛菜本月23日滿20歲，不僅成為校花代表，許多廣告商為此特別慶祝，通訊品牌「Y!mobile」還為她打造生日特輯廣告，慶祝蘆田愛菜20歲生日快樂，她清新、可愛、活潑開朗的陽光形象，再次引起討論。