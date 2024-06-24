《墨雨雲間》吳謹言、王星越合體！和粉絲自拍「主動轉身」太寵了
吳謹言和王星越因合作復仇劇《墨雨雲間》爆紅，兩人日前合體錄製節目《你好，星期六》，走出大廳時聽到粉絲的呼喊聲，立刻和粉絲揮手打招呼，吳謹言更示意要王星越把手機拿出來，轉身跟粉絲合影，讓粉絲嗨爆，「你們也太好了吧！」
記者李欣容／台北報導
有粉絲在微博PO出吳謹言和王星越合體的影片，只見吳謹言穿著粉色短洋裝，看起來氣質出眾，王星越則是戴口罩，但仍熱情和樓梯下方的粉絲揮手，兩人還玩起公主轉圈圈，雖然沒有出聲，但不斷和粉絲比手畫腳，相當可愛，吳謹言更看著王星越，正說著什麼的時候，突然兩人背對粉絲，接著吳謹言把手機舉起來，原來是要和粉絲合影，讓台下尖叫聲不斷，這段影片曝光後，許多人都留言，「我的嘴都笑歪了」、「根本看不膩！你們太好了」、「人氣爆棚，嗑到了」、「就是要這樣大大方方！」還有人說兩人真的挺有男女朋友的感覺。
吳謹言在《墨雨雲間》中飾演薛芳菲，因被陷害遭丈夫活埋，改了身分回京城復仇，一路上受到「肅國公」王星越的幫助，也逐漸對彼此產生愛意，雖然結局中沒有拍出兩人最後甜蜜畫面，但導演于正也解釋，「馬蹄聲響起，蕭蘅（王星越角色名）回來了，芳菲一回頭，故事大團圓！」是快樂結局。