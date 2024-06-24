SOGO大巨蛋24小時餐酒館開幕！片鴨三吃、港式早餐「隨便」都能吃
台北大巨蛋體育館SOGO「遠東Garden City-潮美食公園」明（24）日全區正式開幕，繼一風堂BAR IPPUDO、紫木槿、掌門精釀啤酒餐廳，再迎接3家全台首店「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋·茶憩」、「大巨星港式飲茶餐酒館」。搶先開箱全台唯一24小時餐酒館，京星打造的大巨星可以免預約大啖「片鴨三吃」，港式早餐厚片西多士或冰火菠蘿油＋培根蛋搭配鴛鴦奶茶只要168元，菜單上連「隨便」都能吃。
記者蕭涵云/綜合報導
老牌京星在SOGO大巨蛋打造全台唯一24小時餐酒館，「大巨星港式飲茶餐酒館」從粵菜吃到港點，大啖「十三香櫻桃片皮鴨三吃」還免預約，常態半隻供應約4人左右就能吃大菜，還有把廣式龍蝦意麵以義大利麵邏輯改良的「老港上湯奶油起司焗龍蝦襯伊麵」；必點招牌菜還有「生菜龍鬚金絲蝦」、「春風得意腸粉」、「巨星酥皮叉燒包」等。
推薦一個人也方便享用的「港式九宮格」，吃得到秘製芋頭糕、爆漿黑金流沙芝麻球、無敵星星炸蝦餅、三絲魚翅餃等；「港式早餐」則有厚片西多士或冰火菠蘿油＋培根蛋、皮蛋肉片粥＋干貝蘿蔔糕，再搭配鴛鴦奶茶只要168元。
全菜單供應200多道菜，客單價約800元左右，含酒品落在約千元。業者透露，消費者若沒有想法，在「大巨星港式飲茶餐酒館」連「隨便」都能點得到，將以無菜單形式推出主廚拿手菜，有可能是當季玉竹筍料理，家常菜或特殊菜都有機會吃到，價格更是從200元、400元、甚至0元都有可能。
還找來2021年「World Class世界調酒大賽冠軍」Mars Chang打造巨星港式酒單，以「點星宇宙」為名推出12款獨家調酒，推薦帶有港式風情的「士多啤梨2024」和「九龍城寨凍檸茶」。
一進入「大巨星港式飲茶餐酒館」，就看到未來感十足的金屬橢圓形吧台，延伸出霸氣帶狀LED屏幕的港味霓虹招牌，前衛新潮的中西合併風格，營造香港街頭的古今交融，還擁有「天后、天王、巨星」三間包廂，可一起打通變成容納30人的大包廂。開幕期間推出「買千送三百」優惠活動，還有限量的無限暢飲「啤酒卡」，相當吸睛。
另外，SOGO大巨蛋也將迎接金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳，融合運動、潮流與娛樂體驗，還打造擁有零死角環狀螢幕的全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，每晚DJ表演完美結合球場到酒場，澎湃海鮮爆汁肉感美墨料理、低碳水樂活餐飲一應俱全，還有棒球場造型餐盒盛裝最強應援外帶套餐。