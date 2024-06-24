韓國鋰電池工廠大火！曾數度傳爆炸聲 現場發現20具「焦黑遺體」
韓國京畿道華城市一座鋰電池製造工廠在24日上午傳出火災，現場被燒得焦黑，現場受困民眾增加至23人，其中外籍勞工有20人，最新消息指出，在進行內部搜查之後，發現了約20具遺體。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，據韓國警方和消防部門消息，在火災發生當日下午3點便開始對起火的「ARICELL」一次性電池製造工廠進行內部搜索，在其中發現了超過20具焦黑的遺體，推測是先前傳出失聯的員工。由於現場搜索尚未完全結束，還無法準確得知死亡人數。
在發現20具遺體之前，有消息指出，已知傷亡人數為1人死亡、2人重傷、4人輕傷，但隨著消防部門搜救工作進行，傷亡人數也急劇增加。
消防部門在簡報中指出，截至下午3時統計，有23人疑似因受困火場而下落不明，其中包含外籍人士20人、韓籍人士2人、未經確認者1人；至於性別則為男性7人、女性15人。
華城市西新面前谷里的「ARICELL」工廠在23日上午10點31分左右發生火災。據悉，該工廠存放3萬5000顆鋰電池，由於鋰電池等危險物質的特性，消防部門發布二級警報，並調派145名消防人員與消防泵浦車等50台裝備車輛前往救援，並於下午3時10分左右控制火勢，開始進行內部搜救。