曾阻《醫療機構設置條例》挨轟 邱泰源擔憂「偏鄉會沒診所」
衛福部長邱泰源擔任立委期間，曾因反對《醫療機構設置條例》，遭到身心障礙聯盟批評。而他今（24）日指出，部會未來將會綜合外界想法，針對《身障權法》、《醫療機構設置條例》進行修法的可行性評估，不過他也擔憂，偏鄉地區改善環境有其難度，「如果要改就不做了，但如果不做了，這個地方就沒有診所了，所以也要彼此互相體諒。」
記者林則澄／台北報導
邱泰源今日出席「112年就醫無礙標竿競賽頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪，他說身為重視身心障礙、社會福利的人，每年台灣的社會福利總盟大會，以往他都代表醫界參與，也請社福界放心，強調好的醫病關係必須互相體諒，才有好的醫療品質，之後也會收集大家意見，朝向好的方向積極努力。
不過邱泰源過往一度表明不願支持《醫療機構設置條例》修法，其與《身障權法》的修法事宜2022年延宕至今，更曾遭到身心障礙聯盟批評，他則表示，部會未來將會綜合外界想法、積極採納建言，針對兩法的修訂進行可行性評估。
邱泰源提到，政府、醫界團體非常關心無障礙就醫議題，但因醫療院所硬體改變，涉及建築物結構等因素，大型醫院估計較無問題，不過基層診所可能由於房屋租賃、空間等限制窒礙難行，衛福部在這部分仍在持續推展，從軟硬體協助身心障礙者。
不過邱泰源也以偏鄉地區的醫療環境舉例，假設雲林鄉下只有2家診所，如果要求增加身障設施，診所可能認為窒礙難行，可能寧可不做，如此一來該鄉就會沒有診所，因此希望大家也要彼此互相體諒。