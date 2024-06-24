吳卓源淪小三又鬧翻陳芳語！突曝「錄音畫面」 粉絲驚：復出了？
吳卓源（Julia）日前捲入演員朱軒揚和網紅女友Cindy的感情糾紛，之後好閨蜜陳芳語還發文意有所指偷酸，讓她感情和友情雙雙受到打擊。沉寂2個月後，吳卓源本月動作頻頻，不只現身南台科大的校園演唱會，今（24）日稍早還在IG分享一段影片，突然曝光自己在錄音室錄音的畫面，許多粉絲看到後驚呼「要復出了嗎」、「要發新歌了嗎？好久沒聽到你的聲音！」
記者朱祖儀／綜合報導
吳卓源稍早在IG分享一段影片，看到她似乎沒有化妝，有幾幕還戴著厚重的黑框眼鏡，正在錄音室錄音，也不斷修正錄音的方向。雖然歌詞聽不太清楚，但可以聽到關鍵字，發現和她月初自彈自唱的歌曲似乎是同一首歌，「還以為找到幸福，結果全是錯誤，看這世界煙硝和霧」、「像傻瓜迷了路，話都說不出，有些事，只有自己才清楚，不想再沉默，不想再哭了」，其中還有一句是「誰會永遠的完美」。
雖然吳卓源沒有特別在文章中說明，只放了一顆愛心，不過從歌詞內容可以發現，似乎是被捲入朱軒揚小三事件後的心情。許多歌迷也猜測，「今早出門前還在聽Ju之前的歌，在想什麼時候有新歌，現在感覺快有了」、「阿Ju要發行新歌了嗎？我最想念的歌聲」、「看來應該要復出了」，也有人鼓勵，「一切都會好起來的」。
由於先前吳卓源捲入小三風波後，好閨蜜陳芳語曾發文意有所指表示，「其實一直都很想要開podcast，但是，這樣太危險，我會飛太遠」，讓外界紛紛猜測是否2人閨蜜情生變，陳芳語近日也坦言，2人確實有一段時間沒聯絡了，「友情有不同階段」。如今閨蜜倆一個剛宣布要發行新專輯《kiki》，一個又曝光錄音畫面，似乎同時要發新作品，雙方是否會有互動，引發外界關注。