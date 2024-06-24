取材自真實事件！東南亞恐怖片《血繼》來台　奪電影票房冠軍寶座

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印尼恐怖新片《血繼》，以關係不睦的兄妹作為主角，描繪兩人在母親驟逝之後，與疏離多年的父親和祖母重聚，在詭譎氣氛壟罩的豪宅中展開新生活，並嘗試繼承使家族三代興旺的屠宰事業，同時卻默默發現身邊有不尋常的跡象正在發生。本片為25歲新銳女導演伊納拉莎拉菲娜的首部劇情長片，並由同樣初次製作長片的馮蒂安蘇萬迪擔綱編劇。
馮蒂安耗費長達一年時間撰寫劇本，只為描繪出貼近觀眾的作品，期望能讓觀眾感受到片中的衝突。為此，他反覆研究並取材社會真實事件，從生活中常見的「手足失和」與「繼承」切入，延伸出電影裡接連發生的恐怖衝突，編劇進一步分享：「片中的家庭故事，實際上與現實生活的事件非常接近，戲劇性、緊張感、手足之間不睦的關係，這些都非常貼近我們的現實生活。這部電影代表著一些家庭，他們可能因為繼承某些事物而感到壓力，不得不接受這些東西，因為這是義務與傳承。」
印尼Z世代團隊打造《血繼》 直搗觀眾內心深層恐懼
事實上，印尼恐怖片常用宗教與傳統文化作為故事題材，然而描繪家族恐怖繼承之謎的《血繼》，劇組希望能夠跳脫窠臼，打造既新鮮又能讓觀眾共感的電影。因此在創造恐懼時，除了使用鬼魂、超自然現象與跳躍驚嚇的手法之外，更加入詭異的老式歌曲，加深緊張氣氛，同時更藉由貼近現實的家庭衝突，來引發觀眾對這個詭異家庭層面的不安共鳴，以觸及觀眾心中更深層的恐懼！
值得一提的是，本片製作團隊都是由20代影視新血組成的「Z世代團隊」，除了有初試啼聲的導演與編劇之外，更由年僅23歲的新生代藝人暨導演烏邁沙哈布（Umay Shahab）監製，與超人氣女演員碧莉麗拉圖康熙娜（Prilly Latuconsina）退居幕後，擔任執行監製與行銷。而在片中背負家族秘辛的兄妹檔，則請來才剛年滿20歲，曾參與過《鬼婦2：村莊》（Pamali: Dusun Pocong）、《芒庫吉沃》（Mangkujiwo）、《邪教惡魔》（Kultus Iblis）等片而被譽為「印尼尖叫女王」的亞薩明賈塞姆再度驚叫演出；以及「當紅混血男星」布萊恩多馬尼跳脫帥氣形象，首度挑戰恐怖片！影視圈新鮮人才雲集，讓導演伊納拉莎拉菲娜也期盼：「希望這部電影能夠為所有觀眾帶來一場令人滿意、耳目一新的恐怖呈現。」值得一提的是，本片在印尼上映後便強勢登頂印尼電影票房冠軍，成為轟動觀眾集體尖叫的恐怖懼作！
這部造成印尼觀眾集體內心陰影的恐怖懼作《血繼》，即將在7月19日於台灣驚嚇獻映。本片劇情描述母親的驟逝，讓瑟納（布萊恩多馬尼飾演）與黛惟（亞薩明賈塞姆飾演）被多年未見的父親接去城裡一起生活。抵達新家後，兩人見到疏遠以久的祖母加亞特里（賈姜C諾兒飾演），同時也被分派到家族經營的屠宰加工廠學習，以繼承讓這個家得以三代興旺的家族事業。母親驟逝讓黛惟難過不已，也因為祖母的溫暖關懷而獲得一絲慰藉；瑟納則努力工作，試圖贏得父親的喜愛。不過，兩人默默發現家中有不尋常的跡象，試圖威脅著他們的性命…。