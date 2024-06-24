地震速報／22:27規模5.4！花蓮、南投震度4級　全台19縣市搖晃

SOGO大巨蛋「金色三麥運動餐廳」開幕！玩股票浮動酒價：最低5折

▲SOGO大巨蛋開幕金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，全球第一座「電子酒精交易所」大玩股票形式「浮動酒價」嗨喝最低5折搭配澎湃料理，每日轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO大巨蛋開幕金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，全球第一座「電子酒精交易所」大玩股票形式「浮動酒價」嗨喝最低5折搭配澎湃料理，每日轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台北大巨蛋體育館SOGO「遠東Garden City-潮美食公園」明（24）日全區開幕，除了京星打造全台唯一24小時餐酒館「大巨星」，金色三麥也推出全新運動主題餐廳「SPORTS NATION」，打造全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，零死角環狀螢幕大玩股票形式「浮動酒價」，嗨喝最低5折、搭配澎湃海鮮肉感美墨料理、及低碳水樂活餐飲，每日12小時轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶棒球場造型餐盒套餐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金色三麥以全新運動餐廳「SPORTS NATION」進駐SOGO大巨蛋潮美食公園，發想自股票交易所、打造全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，智慧自助取酒牆擁有零死角8.3米環狀螢幕大玩股票形式顯示「浮動酒價」。價格隨銷量人氣即時漲跌，賣出500ml即漲5%、最多貴20%；只要30分鐘內沒人購買的酒款即降4%、最低打5折優惠。一次供應12款頂尖調酒師經典與特調、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒，總共多達20款調飲，酒精飲品最低1ml 0.5元起、無酒精飲品最低1ml 0.2元起。

▲全球第一座「電子酒精交易所」在金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，數位互動裝置搭配智慧自助取酒牆，8.3米環狀螢幕顯示「浮動酒價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全球第一座「電子酒精交易所」在金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，數位互動裝置搭配智慧自助取酒牆，8.3米環狀螢幕顯示「浮動酒價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲持智慧取酒卡依自己喜好、當日心情自由選擇單杯或創意混搭，調飲皆以量計價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲持智慧取酒卡依自己喜好、當日心情自由選擇單杯或創意混搭，調飲皆以量計價。（圖／記者蕭涵云攝）
全菜單提供50多款菜色，首推適合多人聚餐分食的「SPORTS NATION大拼盤」爽吃豬肋排、藤椒爆炸雞腿、炸細薯條、烤玉米，「超澎湃老海港海鮮拼盤」手抓特選波士頓龍蝦、松葉蟹腿、淡菜，金色三麥經典人氣「美式經典烤肋排」、搭配數款「美墨塔可餅」、「炭烤松阪雞」超硬派串燒。

▲左起：「SPORTS NATION大拼盤」1380元、「夏威夷熔岩披薩」380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「SPORTS NATION大拼盤」1380元、「夏威夷熔岩披薩」380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆漿大巨蛋」420元，一切開蛋液迸發好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「爆漿大巨蛋」420元，一切開蛋液迸發好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）
低碳水餐飲則推薦「樂活蔬芙碗」，還以蘇格蘭蛋為靈感設計「爆漿大巨蛋」，一切開迸發誘人蛋液向大巨蛋致敬，還有療癒「吉拿棒」甜點等餐食。呼應大巨蛋賽事應援，「SPORTS NATION」還推出一手好拿的棒球場造型外帶餐盒，裝有主廚特調香料炸雞、吉拿棒或炸細薯條搭配調飲套餐。

▲立飲區有如球場入口通關閘門，輕鬆欣賞球賽轉播。（圖／記者蕭涵云攝）
▲立飲區有如球場入口通關閘門，輕鬆欣賞球賽轉播。（圖／記者蕭涵云攝）
▲賽道造型半包廂式卡座沙發，小型聚餐享有獨立32吋螢幕轉播賽事。（圖／記者蕭涵云攝）
▲賽道造型半包廂式卡座沙發，小型聚餐享有獨立32吋螢幕轉播賽事。（圖／記者蕭涵云攝）
佔地共200坪的「SPORTS NATION」以滿滿運動元素設計，一進門通過有如球場入口通關閘門的立飲區，可見最吸睛的「電子酒精交易所」，兩側整排配置32吋螢幕的賽道造型半包廂式卡座沙發、一般座位區搭配棒球造型椅；還設置二座可分別容納25人的包廂，配備電視螢幕及KTV歡唱設備，還能打通成大包廂，全店共232個座位，享受每日12小時轉播球賽、每晚7點至10點DJ表演。

▲手抓海鮮奢華進化的「超澎湃老海港海鮮拼盤」2880元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手抓海鮮奢華進化的「超澎湃老海港海鮮拼盤」2880元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「美墨街頭風塔可餅」380元有燉牛肉、墨西哥雞肉、酪梨鮮蝦可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「美墨街頭風塔可餅」380元有燉牛肉、墨西哥雞肉、酪梨鮮蝦可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一般座位區還搭配棒球造型椅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一般座位區還搭配棒球造型椅。（圖／記者蕭涵云攝）
SOGO大巨蛋也同步迎接京星旗下、全台唯一24小時營業的「大巨星港式飲茶餐酒館」，從豪華粵菜到一個人也能吃的九宮格港點，免預約就能大啖「片鴨三吃」，推薦港式早餐厚片西多士或冰火菠蘿油＋培根蛋搭配鴛鴦奶茶只要168元；全菜單供應200多道菜，客單價約800元左右，含酒品落在約千元，連「隨便」都能點來吃；還請來2021年「World Class世界調酒大賽冠軍」Mars Chang打造獨家港式調酒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲台北大巨蛋體育館SOGO遠東Garden City-潮美食公園明全區正式開幕，開箱全台唯一24小時餐酒館、京星「大巨星」，片鴨三吃免預約、港式早餐只要168元，菜單連「隨便」都有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲京星在SOGO大巨蛋開設全台唯一24小時餐酒館，「大巨星」免預約大啖「片鴨三吃」，港式早餐還只要168元，菜單連「隨便」都有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「豆沙南瓜果」120元、「港式九宮格」380元、「巨星海陸綜合炸物」680元、調酒350～380元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「豆沙南瓜果」120元、「港式九宮格」380元、「巨星海陸綜合炸物」680元、調酒350～380元。（圖／記者蕭涵云攝）

SOGO大巨蛋24小時餐酒館開幕！片鴨三吃、港式早餐「隨便」都能吃

星巴克「第2杯折100」連喝2天！美式60、星冰樂65元　cama打85折

今10:00開搶！虎航冬季航班「全航線1299元起」　日韓來回免5千元

畢業季漢堡王「安格斯牛肉堡買一送一」連吃3天！麥當勞大薯半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生