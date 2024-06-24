SOGO大巨蛋「金色三麥運動餐廳」開幕！玩股票浮動酒價：最低5折
台北大巨蛋體育館SOGO「遠東Garden City-潮美食公園」明（24）日全區開幕，除了京星打造全台唯一24小時餐酒館「大巨星」，金色三麥也推出全新運動主題餐廳「SPORTS NATION」，打造全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，零死角環狀螢幕大玩股票形式「浮動酒價」，嗨喝最低5折、搭配澎湃海鮮肉感美墨料理、及低碳水樂活餐飲，每日12小時轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶棒球場造型餐盒套餐。
記者蕭涵云/綜合報導
金色三麥以全新運動餐廳「SPORTS NATION」進駐SOGO大巨蛋潮美食公園，發想自股票交易所、打造全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，智慧自助取酒牆擁有零死角8.3米環狀螢幕大玩股票形式顯示「浮動酒價」。價格隨銷量人氣即時漲跌，賣出500ml即漲5%、最多貴20%；只要30分鐘內沒人購買的酒款即降4%、最低打5折優惠。一次供應12款頂尖調酒師經典與特調、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒，總共多達20款調飲，酒精飲品最低1ml 0.5元起、無酒精飲品最低1ml 0.2元起。
全菜單提供50多款菜色，首推適合多人聚餐分食的「SPORTS NATION大拼盤」爽吃豬肋排、藤椒爆炸雞腿、炸細薯條、烤玉米，「超澎湃老海港海鮮拼盤」手抓特選波士頓龍蝦、松葉蟹腿、淡菜，金色三麥經典人氣「美式經典烤肋排」、搭配數款「美墨塔可餅」、「炭烤松阪雞」超硬派串燒。
低碳水餐飲則推薦「樂活蔬芙碗」，還以蘇格蘭蛋為靈感設計「爆漿大巨蛋」，一切開迸發誘人蛋液向大巨蛋致敬，還有療癒「吉拿棒」甜點等餐食。呼應大巨蛋賽事應援，「SPORTS NATION」還推出一手好拿的棒球場造型外帶餐盒，裝有主廚特調香料炸雞、吉拿棒或炸細薯條搭配調飲套餐。
佔地共200坪的「SPORTS NATION」以滿滿運動元素設計，一進門通過有如球場入口通關閘門的立飲區，可見最吸睛的「電子酒精交易所」，兩側整排配置32吋螢幕的賽道造型半包廂式卡座沙發、一般座位區搭配棒球造型椅；還設置二座可分別容納25人的包廂，配備電視螢幕及KTV歡唱設備，還能打通成大包廂，全店共232個座位，享受每日12小時轉播球賽、每晚7點至10點DJ表演。
SOGO大巨蛋也同步迎接京星旗下、全台唯一24小時營業的「大巨星港式飲茶餐酒館」，從豪華粵菜到一個人也能吃的九宮格港點，免預約就能大啖「片鴨三吃」，推薦港式早餐厚片西多士或冰火菠蘿油＋培根蛋搭配鴛鴦奶茶只要168元；全菜單供應200多道菜，客單價約800元左右，含酒品落在約千元，連「隨便」都能點來吃；還請來2021年「World Class世界調酒大賽冠軍」Mars Chang打造獨家港式調酒。