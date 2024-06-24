短跑冠軍超狂！Noah Lyles夾「青眼白龍」上場　飆9.92秒進軍奧運

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昨（23）日美國舉辦奧運田徑選拔賽100公尺預賽中，萊爾斯在起跑線被鏡頭照到時，突然從腋下拿出了動漫「遊戲王」裡最帥卡牌「青眼白龍」，彷彿化身劇情中的決鬥王者「海馬瀨人」，將這張卡當成幸運物放在身上進行比賽。
而起步槍響之後，萊爾斯也順利跑出9.92秒的佳績，成為預賽中唯一一位跑出10秒內的選手，他在賽後受訪中更透露，「自己在60公尺後就放慢速度」，這次選拔賽的目標成績是進入9秒7，目前的訓練狀況讓他認為自己有機會達成目標，又狂傲又強悍的中二風格也讓他再度圈粉。
Noah Lyles超愛日本動漫！太中二嘴NBA「非世界冠軍」被酸爆
身為短跑世界冠軍級選手的萊爾斯，平時就毫不掩飾地展現了自己對於日本動漫的喜愛，過去就曾在比賽時使出《七龍珠》的招式，在個人 Youtube拍片穿著動漫衣服，這次又再度於比賽前召喚「青眼白龍」，可以說是十足的動漫迷。
不過萊爾斯有些中二的性格，過去也曾惹上麻煩，在去年8月份他就曾在世界田徑錦標賽囊括三面金牌後，突然狂酸NBA，認為根本沒跨出國門的NBA，奪冠球隊根本不該自稱是「世界冠軍」，萊爾斯也表示，自己相當愛美國，但也不認為美國就代表全世界。
沒想到此話一出後，立刻引起NBA眾星不滿，包含括杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、李納德(Damian Lillard)都發文回酸萊爾斯。
但其實過去馬刺隊總教練波波維奇(Gregg Popovich)，早在2014年就曾說出與萊爾斯類似的論調，波波教練當時受訪表示，「任何隊伍自稱是世界冠軍都是沒有道理的，我不記得我們有誰是在美國以外的地方拿到冠軍，以目前來說，世界冠軍應該是西班牙隊（FIBA世界盃籃球賽），美國則是奧運金牌，湖人隊是NBA總冠軍。」